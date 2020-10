Koeman habló de "las ganas" que le pone Messi para jugar en el Barcelona

El director técnico de Barcelona, el neerlandés Ronald Koeman, aseguró hoy que no tiene "ninguna queja" sobre la predisposición del argentino Lionel Messi, quien permaneció en el club a regañadientes luego de notificar formalmente a la dirigencia su intención de salir.



El exdefensor destacó que "desde el primer día ha entrenado bien, ha jugado bien y ha dado el máximo para todos", una vez resuelta su continuidad para cumplir el contrato que vence a mediados del año próximo.



Al margen de la polémica entre el futbolista y el presidente Josep María Bartomeu, Koeman consideró que "no hay discusión de la calidad" del argentino, a quien ponderó como "el mejor del mundo".



"Lo he visto muchas veces desde fuera y siempre ha sido el mejor del mundo. Es un ejemplo tenerlo en el equipo", afirmó durante la conferencia de prensa previa al partido de mañana ante Sevilla por la quinta fecha de LaLiga, según consignaron medios locales.



Barcelona ganó los dos compromisos que lleva disputados esta nueva temporada en el fútbol español (marcó siete tantos y no recibió ninguno) y postergó los otros dos por su participación en la fase final de la Liga de Campeones de Europa 2019/20 en Lisboa.