Bartomeu rompe el silencio y habla por primera vez sobre el futuro de Messi en Barcelona

Josep Maria Bartomeu, habló por primera vez al intento fallido de salida del crack rosarino Lionel Messi a quien consideró "la llave del proyecto" que encabeza el entrenador neerlandés Ronald Koeman en Barcelona y dejó una frase que hizo mucho ruido: "Esperamos que en los próximos días diga que quiere quedarse y renovar".

"Por el caso Messi nunca se me pasó por la cabeza dimitir. El proyecto es muy interesante con jóvenes y veteranos, como Messi. Y creo que con él vamos a ganar algún título esta temporada", reveló el directivo.

Y continuó: "Durante aquellas semanas tuve que defender que lo mejor para el Barça era la continuidad del mejor jugador del mundo y de la historia del fútbol. Leo Messi tenía contrato en vigor, ya que había caducado la opción de la rescisión unilateral. Y lo más importante: la prioridad deportiva era poner en marcha un nuevo ciclo con Messi en el equipo".

uD83DuDD0A Las declaraciones de @jmbartomeu sobre la situación deportiva azulgrana uD83DuDD35uD83DuDD34 https://t.co/Bqinbgdvgo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2020

"Se me acusó de querer forzar un traspaso por cuestiones económicas, para 'salvar los números', decían. Pues, no. Voy defender los intereses del Club, aceptando la erosión que significaba negarse a la decisión de Messi de irse a uno de nuestros rivales. Este equipo, con Leo Messi. recuperará el orgullo y la ilusión. Estoy más que convencido", aseguró Bartomeu.

uD83DuDD0A Repasamos las palabras de @jmbartomeu sobre el voto de censura, que ha explicado tras la reunión de la Junta Directiva uD83DuDC47https://t.co/UjIC8muBLJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 26, 2020

Para cerrar, Bartomeu, aseguró que no pensó renunciar a su cargo y que aguardará la respuesta de la Generalitat para la realización del referéndum de la moción de censura que el club pretende postergar para el 15 y 16 de noviembre. "Hasta que no tengamos la respuesta de la Generalitat, no tomaremos decisiones. Estamos a la espera", cerró.