Koeman, una enigmática frase sobre Griezmann y el burofax de los jugadores

El bajo nivel de Antoine Griezmann en Barcelona le está haciendo perder mucho terreno con respecto a las jóvenes promesas del equipo que Culé que cada vez que juegan muestran calidad, marcan goles y terminan siendo determinantes. Es por eso que Ronald Koeman se anima a ponerlos y habrá que ver si también lo hace en el clásico ante el Real Madrid que se jugará mañana.

Si eso sucede, en cancha estarán Ansu Fati y Pedri, el francés verá nuevamente el partido en el banco de suplentes y en la rueda de prensa desarrollada este viernes, el entrenador tuvo una ambigua respuesta al hablar del delantero. "Griezmann tiene opciones de jugar este partido", dijo en tono firme.

Pero, inmediatamente agregó: "No es bueno hablar de su función en cada partido. Porque hay más jugadores y el equipo es más importante. Lo más importante es el rendimiento de cada jugador. No veo problema de tener a gente joven. Para tener experiencia tienen que jugar partidos. Solo pienso en el mejor equipo para mañana, no depende de los años de un jugador".

El holandés decidirá horas antes del partido la alineación titular del Barcelona ante un Real Madrid que, según Koeman, "puede ser que en las dos últimas jornadas no haya sacado buenos resultados, pero eso no quiere decir que tenga baja moral. Tienen a gente muy experimentada y saben que deben ganar el partido tras las dos últimas derrotas.

Además, en la misma charla, se refirió al conflicto interno entre los jugadores y la directiva por la reducción de sueldos: "No estoy preocupado por esto. Es normal que si el club pierde tanto dinero por el Covid, quiera bajar salario. Entiendo la postura del club y también la de los jugadores. Deben hablar entre ellos. Yo debo mandar en los entrenos y partidos. Si veo algo diferente en lo hecho hasta hoy, hablaré con ellos".