¿Cómo está Nacho Fernández tras la lesión que asustó a todo River?

Apenas se habían jugado seis minutos del partido entre River y Liga de Quito, que finalmente ganó el Millonario por 3 a 0, y el mediocampista Ignacio Fernández preocupó a todos. Nacho protagonizó un fuerte choque con un rival en la mitad de la cancha y quedó tendido en el césped mientras se agarraba la rodilla izquierda.

El ex Gimnasia y Esgrima fue atendido rápidamente por el personal médico de River y se retiró del campo de juego sin poder pisar. Tras unos minutos de trabajo de los galenos, regresó a la cancha pero su dolor seguía notándose y por eso se fue reemplazado en el segundo tiempo.

Luego del partido, el cuerpo médico del club llevó tranquilidad al mundo River al informar que se trata sólo de un traumatismo que no traería problemas para el equipo, sobre todo teniendo en cuenta que la semana que viene comenzará la Copa de la Liga Profesional.

"No va a ser nada grave porque fue un golpe que lo hizo sentirse incómodo y no estuvo liberado, pero no va a tener ningún problema", concluyó Gallardo.

Por su parte, desde el cuerpo médico de River le indicaron al jugador reposo por 24 horas y aplicación de hielo en la zona golpeada, para ir bajando el hematoma. Mañana, con el regreso del plantel a los entrenamientos, habrá una nueva evaluación médica.