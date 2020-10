La curiosa frase de Ameal sobre el Monumental y la guerra contra Barcelona

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, reconoció cómo repercute en el club el hecho de que River Plate esté remodelando su estadio mientras sueña con la ampliación de la Bombonera. Además, avisó que el Xeneize le inició juicio al Fútbol Club Barcelona.

"¿Que River esté renovando su estadio mete presión? Sí, sin ninguna duda, para nosotros es un sueño, para los hinchas de Boca, todos. Ya lo dijimos. Queremos Bombonera 360, de esas opciones aparecieron otras, tirar la cancha abajo, hacer canchas de tenis y recitales. Dijimos que los recitales son de la gente de Boca en la cancha", lanzó Ameal en diálogo con FM Late, con un palito para la dirigencia de Daniel Angelici.

En esa misma línea, el presidente Xeneize agregó que "para nosotros es una obligación doble, todos los días avanzamos. Podíamos decir que no se podía hacer, que descubrimos que no se podía, pero decimos que sí, vamos en camino. ¡Por favor, jamás vamos a demoler la cancha! La Bombonera es el templo, el mundo la reconoce y ¿nosotros la queremos tirar abajo? Si alguien me lo explica...".

Por otra parte, también le pegó al Fútbol Club Barcelona al referirse a la salida de Santiago Ramos Mingo, el central que a principios de este año se fue de Boca con el pase en su poder para sumarse al Culé: "Lo que pasó ahí es que la comisión directiva anterior lo trató muy mal, no sé si hubo un representante ahí. Nosotros hoy le iniciamos un juicio a Barcelona, porque creemos que tenemos derechos. Para nosotros somos el club más grande del mundo, y ellos se deben creer más. Es nuestro pensamiento".

Ramos Mingo

"No estamos dispuestos a que nadie haga cosas incorrectas, lo que pasó es una barbaridad. Este jugador tenía un seguimiento y, por los informes, era de élite. Creo que Barcelona no se va a llevar un jugador que no tenga posibilidades, ¿no? Nos pareció de muy mal gusto lo que hicieron. Bueno, con el ídolo de Barcelona (por Messi) quisieron hacer un desastre también, así que no me extraña", cerró Ameal.