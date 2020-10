Gallardo no para de sufrir y River recibió una mala noticia

River llevó adelante una nueva práctica en el predio que tiene en Ezeiza y la novedad de la jornada fue que Jorge Moreira finalizó con una molestia muscular.

?? Diferenciados: Angileri y Moreira (molestia muscular en recto anterior derecho).



Próximo entrenamiento: mañana a las 10 hs., en River Camp.

Según confirmó River este martes en sus redes sociales, Moreira tiene una molestia muscular en el recto derecho y seguirán su evolución para ver si le hacen o no estudios.

Problemas con los laterales

Moreira, quien hoy es la alternativa de Gonzalo Montiel, que se encuentra con la Selección Argentina para jugar ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas, se suma a Fabrizio Angeleri, el lateral izquierdo suplente que también está lesionado.

En el amistoso desarrollado frente a San Lorenzo hace un par de sábados, Angileri sufrió una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha y se encuentra en plena recuperación.

Otro lateral que también tuvo complicaciones en este último tiempo en River es Milton Casco, quien tuvo coronavirus pero ya está recuperado y volvió a ser titular en el equipo conducido por Marcelo Gallardo.

Sin amistosos

River se prepara para la vuelta de la Copa Libertadores de América, que será el martes que viene y ante Liga de Quito, y Marcelo Gallardo esperaba poder jugar esta semana algún amistoso.

Sin embargo, River no encontró por el momento un rival y como no jugará el fin de semana por la proximidad del encuentro ante Liga de Quito, es muy posible que no tenga amistosos esta semana.

El encuentro, que se jugará en la cancha de Independiente debido a que el estadio Monumental está en remodelación, definirá el primer lugar del grupo. Los dos equipos que están clasificados a los octavos de final de la Copa Libertadores.