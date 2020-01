Orly Terranova sobre la etapa: "Fue un día mejor que ayer"

La cuarta especial disputada ayer alejó de la cima de la general a Orly Terranova. Problemas en la dirección hidráulica cuando peleaba por la victoria en el tramo lo retrasaron pero al terminar la especial que tuvo final en Ha'il se mostró con buen ánimo y con las expectativas renovadas teniendo en cuenta que "queda mucho por correr".

Desde el campamento situado al noroeste de Arabia Saudita, contó: "Fue un día mejor que ayer. Apretamos en la segunda parte del tramo y pudimos haber hecho un mejor tiempo".

"Estamos ahí, queda mucho por correr todavía así que vamos a intentar seguir haciendo buenas etapas día a día", agregó.

A la vez, mostró preocupación por la cantidad de neumáticos pinchados durante los tramos disputados: "Algo está pasando con la goma porque no es normal. Hoy volvimos a pinchar apenas comenzamos el tramo, lo hablé con el jefe de equipo y me dijo que no entiende cuál es el problema".

Terranova culminó quinto la especial a 8m52s de Carlos Sainz y en la general se mantiene en el mismo lugar con una diferencia de 32m05s con relación al español. Mañana, en el tramo previo al día de descanso, deberá recorrer 477 kilómetros de especial para llegar a Riyadh, sitio elegido para que los pilotos descansen pensando en la parte final de la competencia.