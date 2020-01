Muy picante: terrible pelea entre dos figuras de la NBA

Los Miami Heat pisaron fuerte en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis y se llevaron una importante victoria por 122 a 108 ante los Indiana Pacers en condición de visitante. Sin embargo, una de las principales noticias del encuentro fue la fuerte pelea que protagonizaron Jimmy Butler y TJ Warren, que terminó con la expulsión del basquetbolista del conjunto local.

Todo sucedió mientras promediaba el tercer cuarto del encuentro. TJ Warren cortó con una falta al ex Chicago Bulls, quien amagó con golpearlo y se puso cara a cara. Esta acción generó una importante escaramuza y la situación no pasó a mayores gracias a la rápida intervención de los árbitros.

Cuando el juego se reanudó, los dos deportistas se volvieron a cruzar y todo terminó con la expulsión del hombre de los Pacers por aplaudir a la principal estrella de los Heat. El ex Minnesota Timberwolves, que firmó una planilla de 14 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 2 robos. aprovechó la ocasión y caldeó los ánimos despidiendo a su rival tirándole besos al aire.

“Creo que debe ser duro para él porque yo puedo defenderlo y él a mí no puede. Al final del día, eso es lo que ocurre. Creo que es mejor tener la boca cerrada en algunas situaciones. Hay algunas cosas que no se dicen si eres un hombre. Vamos a tener que vernos la próxima vez, porque creo que ha sido muy irrespetuoso”, soltó un enfadado Buttler una vez finalizado el partido.

Lejos de intentar calmar los ánimos, el principal emblema de los de Miami afirmó: “Es un tipo blando. No juega en mi jodida liga. No está cerca de mí. Si yo fuera su entrenador, nunca lo pondría sobre mí. Lo digo otra vez, este tipo es basura”.

La cuestión prosiguió en redes sociales, donde el All Star escribió lo siguiente en su cuenta de Instagram: “@t.warren1 no te enojes porque no me podés marcar. Ya veremos de qué sos capaz en marzo". Ambos equipos volverán a verse las caras el 20 de marzo en Indianápolis.

Gracias a esta victoria, Miami Heat se coloca en la segunda posición de la Conferencia Este, con 27 victorias y 10 derrotas; mientras que los Indiana Pacers figuran en el sexto lugar con un registro de 23-15.