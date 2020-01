La aclaración de Quaresma sobre el rumor de Boca y River

Sorprendiendo a propios y ajenos, la segunda semana del 2020 comenzó con una noticia bomba vinculada a nada más ni nada menos que la Copa Libertadores. El mítico Ricardo Quaresma comenzó a sonar de forma imprevista en el radar del Santos.

Pero días después, en diálogo con Al Fondo de La Red, Oscar Dias, supuesto representante del hombre del Kasımpaşa de Turquía, informó que iba a acercar a River y Boca una propuesta para concretar a alguno de esos dos clubes la transferencia del ex Barcelona.

Lo cierto es que el delantero de 36 años, debió salir a aclarar que las declaraciones de Díaz no deben ser tenidas en cuenta: "Amigos, he leído algunas publicaciones en sitios web de un tal Oscar Díaz que dice que él me representa y que ha hecho declaraciones sobre mí y mi futuro".

"Él no me representa así que no deben considerar sus declaraciones. Mi futuro está en manos de Dios como siempre lo ha estado", escribió el atacante.

Según informa el diario Olé, no es la primera vez que Díaz presenta un accionar de este índole. En julio de 2018, medios rosarinos informaron que puso en riesgo la continuidad de Luis Leal en Newell's, pero el propio delantero terminó desautorizándolo cuando quería llevárselo a Xolos de México cuando él ya le había dado su palabra de continuidad a la institución leprosa.