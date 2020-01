La bronca de Donatti por su salida de Racing

San Lorenzo ya tiene a su segundo refuerzo. Tras el arribo de Diego Rodríguez, ahora se sumó la confirmación de Alejandro Donatti. "Es una alegría enorme, trataré de hacer lo mejor. Esperemos hacer las cosas bien para rendir", expresó tras realizarse la revisión médica.

Posteriormente, Donatti admitió que le "dolió" su salida de Racing Club y a propósito deseó "que no se le mienta a la gente para dejar mal parado al jugador".

"Tratamos de negociar una actualización del contrato, no una mejora, pero lamentablemente no se pudo dar. Me dolió que se haya dicho que me lesionaba por ese motivo. Tuve una racha negativa de lesiones de la que pude salir con el apoyo de mis compañeros", comentó.

Próximos entrenamientos:

Domingo 5/1

Primer turno: 8.30

Segundo turno: 18.00

Donatti jugó en Racing los últimos dos años, fue campeón de la Superliga 2018/19 y ganador del reciente Trofeo de Campeones 2019. Su llegada representa la segunda incorporación en el plantel de San Lorenzo después del mediocampista uruguayo Diego Rodríguez, procedente de Defensa y Justicia.