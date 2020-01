Más espacio y platea a la europea en la renovada Bombonera

La Bombonera, mítico estadio de Boca Juniors, estará en sintonía con la vida institucional y deportiva del club y también comenzará mañana una nueva etapa con reformas estéticas y estructurales que permitieron ampliar su capacidad.

El estadio fue uno de los temas fundamentales de la campaña política en las elecciones de diciembre y ahora se revela como un estandarte del cambio que pretender llevar a cabo la dirigencia encabeza por Jorge Amor Ameal.

[OBRAS] El retiro de los acrílicos en la platea L, la pintura en toda la fachada del estadio y más trabajos de puesta en valor realizados en tan solo un mes. ¡Así está quedando la Bombonera para el reinicio de la Superliga! pic.twitter.com/zr0JEjQCg5 — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 24, 2020

"Siempre dijimos que de la Bombonera no nos vamos. Y el primer paso fue el de hacer cuatro refacciones para hacerla mas linda y más amplia, siempre pensando en estar al servicio del socio", comento a Télam, Carlos Navarro, vocal titular y presidente del Departamento de Obras de la institución.

"Primero la pintamos en su parte externa de una manera distinta, de azul con una franja amarilla en el medio, representando a nuestra camiseta y eso fue sin gastos económicos debido a un convenio con dos empresas de pintura que tendrán su publicidad en el estadio", explicó.

"Luego sacamos los acrílicos en la tribuna de la tercera bandeja sur y ganamos siete escalones para mayor comodidad y visión de los socios. En el sector K, la tercera bandeja de la tribuna norte, levantamos 533 butacas para que desde ahora sean populares para el socio y con el correr del tiempo vamos a seguir removiendo el resto de plateas de ese sector para con ello ganar más lugar. Con estas modificaciones ya aseguramos el ingreso de 1500 personas más", reveló.

Pero la innovación más importante fue el retiro del blindex que estaba ubicado en la platea baja, enfrentada a los bancos de suplentes, lo le dará un perfil "europeo" con el objetivo de que los hinchas tengan mejor visión del campo de juego.

En lugar del vidrio, los arquitectos diseñaron un foso de 1,5 metros de ancho y 70 centímetros de profundidad, donde se ubicarán agentes de seguridad privada para controlar que nadie pase de las plateas al campo.

[OBRAS] La Bombonera se prepara para brillar este domingo en el reinicio de la Superliga. Mirá cómo avanzan los trabajos con hormigón de Concrete, que aportó el material sin costo, para para mejorar la vista de los plateístas del sector L. pic.twitter.com/jhC5Zsp6gM — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) January 20, 2020

"Queremos que la gente pueda ver mejor, los que estaban en los primeros escalones con los vidrios no veían bien. En ese sector hay 5100 espectadores entre abonados y vitalicios. Se que corremos un riesgo porque no hay una protección entre los jugadores y los espectadores, pero creemos en nuestros hinchas y en sus responsabilidad. Por supuesto que el no cumpla con ese requisito será expulsado como socio", avisó Navarro.

Por último, el dirigente habló del gran proyecto final que es la Bombonera 360, lo que implica ampliar el estadio a 75 mil espectadores. "Esa es nuestra idea principal. Dentro de dos meses vamos a dar los primeros pasos para expropiar las dos manzanas que dan a la calle del Valle Iberlucea y estamos trabajando en el presupuesto y en la ingeniería económica para llevar a cabo las reformas".

El estadio Alberto J. Armando, que cumplirá 80 años, fue inaugurado el 25 de mayo de 1940 y tiene capacidad para 50 mil personas.