El anuncio de Maradona sobre su futuro en Gimnasia

Diego Armando Maradona, anunció hoy que se quedará al frente del plantel de Gimnasia, tras la confirmación del actual presidente Gabriel Pellegrino como candidato a la reelección el 15 de este mes. Dijo al programa Cielosports, de radio La Cielo de La Plata, que Pellegrino “confirmó que va a ir a la elección”.



“Aprovecho para hablar del presidente, de mi presidente. Hoy me dio una gran noticia, me dio la noticia de que me quedo”, señaló el entrenador. Contó que Pellegrino "va a hacer todo lo posible con mucha gente de Gimnasia que quiere de verdad al club, y va a armar un equipo duro para ganar todo lo que se pueda".



"Necesitamos 40 goles, pero 35 también son bienvenidos", refirió entre risas. Y amplió: "El tema gol es un problema para nosotros, porque siempre tenemos que ir atrás del resultado”. "Los muchachos están bien y el presidente está fantástico, es una gran noticia”, y agregó que “por ahí había gente que no creía en este Gimnasia y no creía en él", expresó.



"Pero hoy me dio la noticia de que todos esos que estaban en contra quieren que Gimnasia hoy sea grande, y lo vamos a hacer más grande de lo que es", puntualizó el astro.