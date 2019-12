¿Se queda?: Luis Suárez habló sobre su renovación en Barcelona

El delantero uruguayo Luis Suárez confió hoy en llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato en Barcelona de España, que finaliza el 30 de junio de 2021.



"Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y, a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto", afirmó en una entrevista al siario Sport.





Con 32 años, Suárez totaliza 190 goles con la camiseta "blaugrana" y es el cuarto máximo anotador de la historia del club, con la expectativa de subir un puesto más ante su cercanía con el húngaro Ladislao Kubala (194), que ocupa el último lugar del podio.



"Siempre dije que los retos personales se tienen que dejar a un lado, pero en este caso, cuando falta tan poco para igualar o superar a un jugador histórico como Kubala y meterse ahí (en el podio de los goleadores del club), te sientes muy orgulloso", manifestó.





Tras disfrutar de unas vacaciones por fin de año en su país, "Lucho" Suárez se reintegrará a los entrenamiento de Barcelona el jueves próximo junto a su compañero y amigo Lionel Messi, el brasileño Neto y el chileno Arturo Vidal.