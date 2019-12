En 10 frases: así se jugó el Superclásico mediático en 2019

La rivalidad histórica entre Boca Juniors y River Plate tuvo otro año caliente. Además del clásico por la Superliga, el Xeneize y el Millonario padecieron y disfrutaron de las consecuencias de la final de Libertadores en 2018, pero con el agregado de que se volvieron a enfrentar por Copa Libertadores 2019 en semifinales.

Sin embargo, el Superclásico más picante se jugó afuera de la cancha y delante de los micrófonos. Acá, un repaso de las diez frases con las que se tiraron de un lado y del otro a lo largo del año que se va.

De Boca a River

1. Gustavo Alfaro recordó el paso de River por la B: "El descenso de River fue peor que la final perdida por Boca. Y volver desde el descenso hacia donde los construyó. Un equipo deja de caer cuando asume que está mal".

2. Ramón Ábila y las simulaciones: "Se ve que están con crédito en el teléfono los del VAR porque llaman siempre. Borre, Suárez, Palacios y De La Cruz se entrenan para simular faltas. En el Monumental nadie pidió penal y se lo dieron igual".

3. Daniel Angelici y el VAR en la Copa: "Cuando gana parece siempre las cosas son buenas y se tapan muchísimas cosas. Los árbitros se equivocan. Me hubiese gustado que Conmebol pusiera a estos árbitros argentinos en la cancha de River, seguramente no hubieran cobrado ese penal".

4. Daniel Angelici contra Rodolfo D'Onofrio y Marcelo Gallardo: "Estoy encantado de hacer campañas para erradicar la violencia, pero si lo hacemos solamente quince días y en el año no haces nada, no sirve. Si sos presidente de un club y chicaneás a otro, la verdad que está mal. Como presidente del club no puedo salir a contestar lo que dice un empleado (Gallardo) de otra institución".

5. Gustavo Alfaro y el uso del VAR en Conmebol: "Cuando deje de ser el técnico me voy a ir a Paraguay con todos los videos que tengo, con todas las jugadas, para que (Wilson) Seneme me explique algunas cosas. La gente de Boca está herida, sensibilizada por lo que pasó del gas pimienta para acá. Si pusieron un VAR argentino en la cancha de Boca, que lo pongan en la de River también".

De River para Boca

1. Marcelo Gallardo contra Daniel Angelici: "El descenso ni nos duele, no vivimos del pasado. Apoyamos la cabeza en la almohada y cuando uno recuerda la final de Madrid es una caricia al alma, una sonrisa dibujada y dormir con felicidad. Lo que pasó en Madrid superó todo. Lo que siente el hincha de River hoy y nada ni nadie se lo va a poder sacar".

2. Marcelo Gallardo y el reclamo de Boca en el TAS: "¿El TAS? Es-TAS igual que hace unos meses. Un chiste. Yo respeto las posiciones, nosotros ganamos en la cancha y no era la nuestra, no lo borra nadie".

3. D'Onofrio y la broma más dura a Boca: "He escuchado un montón de chistes, recién me mandaron uno. Mirá que mala suerte, mira la mentalidad que tiene la gente que es hincha. 114 años cumple Boca y 114 días del 9 de diciembre. Todos los días pasa algo".

4. Marcelo Gallardo contra Juan Román Riquelme: "No comparto ni que soy genio, ni que no hemos competido, competimos pero nos tocó perder. Román tiene tiempo para comer asados, mirar fútbol, hablar y analizar, y yo tengo que pensar en los partidos que tenemos por delante".

5. Rodolfo D'Onofrio, el VAR y la postura del Boca de Alfaro: "Es lógico que a River le den penales porque ataca todo el tiempo. Me sorprendió lo de Boca porque tiene jugadores para hacer otro fútbol, aunque tácticamente por ahí es lo que mejor le encaja, hacía tiempo y eso afea el espectáculo, quizás era una estrategia. Pasa que a los de River nos gusta ganar, gustar y golear".