Olimpia de Paraguay viene a la carga por un jugador de Boca

Con la mira puesta en la Copa Libertadores 2020, Olimpia de Paraguay está trabajando en la contratación de refuerzos y tienen en carpeta al zaguero de Boca, Junior Alonso, por lo que iniciaron los contactos con la dirigencia Xeneize, quienes no tienen intenciones de dejarlo salir.

Junior Alonso.

Alonso, de 26 años, arribó al Xeneize en enero pasado, a préstamo por un año y medio tras no contar con minutos en Celta de Vigo. Fue el primer refuerzo del entrenador Gustavo Alfaro pero no contó con muchas posibilidades de ser titular y terminó como un jugador de recambio para la dupla titular de centrales conformada por Lisandro López y Carlos Izquierdoz.

De todas maneras, a pesar de que le quedan seis meses de contrato, en Boca le avisaron al club paraguayo que por el momento no tienen intenciones de desprenderse del ex jugador de Celta y Lille, por lo menos hasta confirmar al nuevo entrenador y saber si lo va a tener en cuenta o no.

TyC Sports