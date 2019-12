En Instagram, Messi agradeció con un emotivo mensaje

View this post on Instagram

Gracias a @francefootball y a los periodistas que me votaron. Este premio no lo podru00eda haber ganado sin la ayuda de mis compau00f1eros, tanto del @fcbarcelona como de la @afaseleccion, por eso tambiu00e9n es de todos ellos. Y por supuesto es de mi familia, a quienes tambiu00e9n se lo dedico, y que tanto me apoyan cada du00eda.