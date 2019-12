La dura frase del ex coordinador de las inferiores contra Román

Oscar Regenhardt es uno de los empleados del fútbol de Boca que no continuará trabajando en el club tras el cambio de dirigencia. Juan Román Riquelme encabezó el recambio en el fútbol y en las últimas horas, Raúl Cascini fue el encargado de comunicarle al coordinador de inferiores que sus contratos no iban a ser renovados y el "Choclo" lo críticó con duras frases.

"Lamentablemente la comunicación fue muy fría, se podría haber hecho una reunión, pero sabiendo que la decisión viene de Riquelme, sé que todo lo que hace desune”, dijo y siguió: "Vos no podes llegar y arrasar con todo lo que había como si no sirviera".

"Tengo la satisfacción de que muchas personas me llamaron y me dijeron que fui el único coordinador que llegó y no echó a nadie, sino todo lo contrario. Creo que la gente que va a incorporar es gente que no tiene ni idea de fútbol juvenil", sostuvo Regenhardt en diálogo con Cadena Oh!.

Luego Regenhardt direccionó sus críticas hacia Mario Pergolini: “Pergolini no me conoce y yo tampoco. De fútbol no debe saber nada… Como yo de truco. Así es nuestro fútbol. Boca en los últimos años debe haber cambiado seis o siete coordinadores. Es imposible así".