Tinelli confirmó a Monarriz y piensa en dos campeones de América

Marcelo Tinelli, flamante presidente de San Lorenzo, confirmó la continuidad de Diego Monarriz como entrenador y aseguró que buscará los retornos de Néstor Ortigoza e Ignacio Piatti, dos campeones de la Copa Libertadores 2014.

"San Lorenzo va a ser un equipo de figuras con muchos juveniles, que creo que tienen muy buen nivel para jugar en la Primera. Va a ser una política de Estado y Diego Monarriz encarna perfectamente esta idea que tenemos", aseguró.

Noticias Relacionadas Tinelli es el nuevo presidente de San Lorenzo

Además, al referirse a posibles contrataciones, puso sobre la mesa los nombres de Ortigoza y Piatti: "Con Ortigoza me voy a juntar esta semana. Las declaraciones de Néstor movieron el mundo de San Lorenzo".

"Mi hijo me llamó y me dijo ‘me imagino que lo vas a traer’. Me gustaría sentarme con él, ver cómo está. Ayer lo charlamos un poco también con el entrenador también (Diego Monarriz)", contó.

Sobre Nacho, que tiene contrato vigente por un año más en Montreal Impact, contó: "Me enteré ayer por los medios que está en Argentina y que aparentemente se quiere quedar. A mí es un jugador que me interesa mucho, al club también. Yo recuerdo que él dijo que cuando vuelva a jugar en el país, lo iba a hacer en San Lorenzo. Más allá de la relación personal, me gustaría charlar con él para ver cuál es su idea porque tengo ganas que se quede“.