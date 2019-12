Gallardo y su continuidad: "Vamos semestre a semestre"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, subrayó que "los títulos son la consecuencia de un trabajo", tras la consagración de su equipo en Mendoza como campeón de la Copa Argentina, y además habló sobre los tiempos que se toma año a año para evaluar su continuidad, adelantando que a partir de ahora será "semestre a semestre".

"Los títulos son consecuencia de un trabajo. En River estamos convencidos de una forma, de una idea", resaltó el Muñeco, y agregó: "Creo que River se merecía este final de año. Cuando comenzó la temporada nos propusimos objetivos muy claros y estuvimos a la altura, sin reprocharnos la final de la Copa Libertadores, en la que quedamos a tres minutos de ganarla".

El entrenador de los Millonarios había confirmado en su conferencia de prensa del jueves último su continuidad en River, luego de varios rumores en cuanto a una posible salida del club, aunque ahora adelantó que sus próximos balances no serán anuales sino cada seis meses.

"Soy muy feliz donde estoy, siento respaldo de lo que hago, tanto de los dirigentes, los hinchas y de los jugadores. Me gusta estar en todo y ver crecer la base de futbolistas, de chicos que se van educando, porque no solo con el talento alcanza sino también con el comportamiento, el desarrollo y el respeto, y estoy orgulloso de ser parte de ese desarrollo", analizó el Muñeco.

"Vamos semestre a semestre", agregó Gallardo y expresó que ahora es “cada vez más intenso” y no tiene "ni tiempo para reflexionar".

"No me gusta estar por estar, necesito objetivo claros para visualizar y tratar de bajar mensajes para que los demás estén alineados. Necesito un tiempo que no me tomé en estos días, no pude. No quería generar una confusión", agregó.

"Lo haré más adelante, cada vez es más intenso y sostenernos en este nivel no es fácil", concluyó el entrenador del Millonario luego de su undécimo título como técnico en el club de Núñez.