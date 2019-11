Los cinco NBA que, para Ginobili, están a la altura de Michael Jordan

Manu Ginobili está disfrutando a pleno su etapa como jugador retirado, como una verdadera leyenda de la NBA. Ya sin las exigencias de la competencia, el argentino encuentra tiempo para realizar todo tipo de actividades que no pudo hacer durante su etapa deslumbrando en San Antonio Spurs. Y hace unas semanas se dio una muy particular: vivir bien desde cerca el Gran Premio de las Américas de Fórmula 1 en Austin, Texas.

En el medio de la recorrida por boxes para conocer todos los detalles del máximo entorno del automovilismo, el bahiense le dio una entrevista exclusiva a #SemanaNBA, el programa semanal de las redes sociales del sitio oficial de la NBA. En un clima distentido y ameno, Manu habló de varios temas, y fue por demás claro con el presente de la mejor liga del mundo.

"Es un momento espectacular en la historia para ser fanático de la NBA. Hay un talento anotador que creo que no hubo nunca. Este año encima hay paridad, pero incluso el año pasado cuando no había tanta, tenías jugadores tan únicos... Sí, tuviste un Michael Jordan que fue único antes, pero era uno. No sé si había cinco. Y ahora, si estuvieran sanos, tenés un Kevin Durant, un Stephen Curry, un LeBron James, un James Harden, un Kawhi Leonard... Son muchos jugadores únicos, así que es un gran momento y habla a las claras del mundo de la NBA, de la variedad y calidad de jugadores", sentenció el bahiense.

¡Lo más esperado! Un nuevo episodio súper especial de #SemanaNBA uD83EuDD29@soyleomontero charló con @manuginobili sobre su presente, Tim Duncan, Kobe Bryant y mucho más uD83EuDD70



No se pierdan el Top 5 de los videos con más ?? pic.twitter.com/OJxkmqPmHl — NBA Latam (@NBALatam) November 28, 2019

Manu también habló de un movimiento muy cercano de estos meses, la contratación de Tim Duncan como asistente técnico de Gregg Popovich en los Spurs. "No sé cómo Pop lo convenció. Hablamos antes de que tomara la decisión. Me sorprendió muchísimo, pero me alegró porque creo que es muy buena para todos. Quizás salvo para Tim mismo (risas). Pero Pop va a estar feliz, los jugadores lo van a necesitar y aprovechar muchísimo", señaló.

Además, Ginobili recordó un momento especial durante su viaje al Mundial de China 2019, cuando presenció los partidos de Argentina al lado de otro histórico como Kobe Bryant: "Nunca había intercambiado más de 5 palabras afuera de la cancha con él. Ahora se dio mirando básquet, comentando situaciones de juego, y estuvo bueno escucharlo un poco, conocer sus opiniones de lo que estábamos viendo. Estuvo divertido".