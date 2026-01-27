Denuncia, "doble vara" y plazos: cómo sigue la novela de la interna del Partido Justicialista

En el escrito, que fue firmado el 22 de enero por 24 afiliados peronistas -la mayoría con nombres poco conocidos- señalaron que los afiliados que “han aceptado asumir la condición de candidatos para las elecciones Municipales del 22 de febrero del año 2026 en diferentes listas en representación de un frente con diferentes denominaciones, integrado por el Frente Patria, sin la debida autorización del Congreso Partidario”, conducta que —afirman— constituye una “grave inconducta partidaria e incumplimiento de la Carta Orgánica”.

Los apuntados son Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Nadir Yasuff, Mariela Herrera, Roxana López, Sebastián Videla y Facundo Martín; todos candidatos a concejales.

De ellos, se destacan Scalco, quien es vicepresidenta del PJ y concejal lujanina; Ceschín, exlegislador provincial; y Yasuff, quien enfrentó a Omar Félix en la interna para la intendencia en San Rafael.

Largo tratamiento en el Partido Justicialista

Lo cierto es que esta denuncia recién ha ingresado en el Partido Justicialista y comenzará su análisis a través de su Tribunal de Disciplina, liderado por la exlegisladora maipucina Olga Bianchinelli, en los próximos días.

Quienes conocen los procesos internos del partido político expresaron a MDZ que esta situación de indefinición respecto a la Denuncia superará los plazos establecidos para las elecciones del 22 de febrero, y adelantaron que, en caso de prosperar la denuncia en el Tribunal, podría tener su definición "en por lo menos dos o tres meses".

"Los tiempos no son cortos y como mínimo, habrá un plazo de 2 meses para que los denunciados puedan justificar su accionar", aclararon a MDZ.

El Tribunal de Disciplina, que está integrado por 10 miembros, aún no tiene "oficialmente" la denuncia en sus manos. Se espera que en las próximas 72 horas hábiles esto ocurra.

A partir de allí, se deberá convocar a una reunión del cuerpo, donde formalmente se analizarán los detalles de la presentación. Si no hay irregularidades, se abrirá paso a la defensa de los dirigentes denunciados, quienes podrán verter argumentos para defenderse, en un plazo de 15 a 20 días.

Sin embargo, el Tribunal podrá analizar y estudiar tanto los argumentos de la denuncia como de la defensa en un plazo de 60 días "que pueden extenderse a otros 60 días más", aseguraron.

"Todo ocurrirá después del 22 de febrero", aclararon de igual forma, en lo que podría ser, más allá de la situación de fondo, una estrategia "de impacto mediático que una medida concreta de expulsión de dirigentes kirchneristas".

De hecho, altos funcionarios del sector de los intendentes habían negado, al menos a este medio, que tuviesen la intención concreta de echar a dirigentes políticos, sino "todo lo contrario", que el objetivo es "sumar cada vez más dirigentes al espacio".

Lo cierto es que, al menos en los próximos días, seguirá el protagonismo de los miembros del tribunal de disciplina, quienes en su mayoría son afines al sector de los intendentes del PJ y son los siguientes:

Olga Bianchinelli - presidenta

Fabián Soledo - vicepresidente

Andrea Álvarez - vocal representante de Mujeres

Fernando Yarsqui - vocal representante de Trabajadores

Micaela Baigorria - vocal representante de Jóvenes

Manuel Moreno Serrano - vocal representante de Adultos

Daiana Bracamonte - vocal primer distrito

Juan Carlos Zacca - vocal segundo distrito

Agustín Silvestri - vocal tercer distrito

Magdalena Torres - vocal cuarto distrito

De los 10, Moreno Serrano y Soledo son del sector del ciurquismo; Bianchinelli, Álvarez, Torres y Zacca de los intendentes; Silvestri y Bracamonte, del kirchnerismo; y Yarsqui de la CTA.

Qué se denuncia en el Partido Justicialista

Según la presentación, los afiliados cuestionados integran listas de un frente político distinto al PJ, situación expresamente prohibida por la normativa interna. En particular, citan el artículo 71 de la Carta Orgánica, que tipifica como falta grave “aparecer como candidato en la lista de otro partido sin la debida autorización del Congreso Partidario”.

La denuncia remarca que esa autorización “constituye una condición necesaria y excluyente, cuya competencia corresponde de manera privativa al Congreso Provincial”, y aclara que "no existió" ninguna habilitación expresa para competir en los comicios municipales de febrero.

emir félix conferencia pj cierre campaña-17 (1) Emir Félix es el presidente del Partido Justicialista. Rodrigo D'Angelo / MDZ

En ese sentido, los firmantes sostienen que la conducta fue “objetiva, voluntaria y pública incompatible con la condición de afiliado y constitutiva de inconducta partidaria grave”.

Para los denunciantes, aceptar una candidatura por otra fuerza implica “una adhesión explícita a un proyecto político ajeno, con asunción de compromisos electorales, programáticos y de representación”, algo que consideran incompatible con la pertenencia al PJ.

Además, advierten que la afiliación partidaria no es un vínculo meramente formal, sino que impone “deberes positivos de lealtad, disciplina y coherencia electoral”, los cuales —afirman— fueron quebrantados.

“La participación como candidato de otra fuerza no solo vulnera el artículo 71°, sino que también colisiona con el régimen general de afiliación (…) al configurar una situación materialmente incompatible con la pertenencia partidaria”, señala el texto.

Doble vara y los candidatos "de De Marchi"

Si bien esta situación no ha sido contestada aún por el kirchnerismo, rondan declaraciones al pasar en el cual se habla de una "doble vara" de los afiliados peronistas (uno de ellos integra la lista oficialista de San Rafael como convencional constituyente), quienes "hicieron la vista gorda contra peronistas reconocidos que fueron candidatos en cargos importantes con el sector de Omar De Marchi en La Unión Mendocina" o también en Provincias Unidas.

Entre ellos aparecen el exintendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, quien fue precandidato con el sector de De Marchi en 2023, y que hoy ha vuelto al PJ. También está el caso del exministro de Transporte, Diego Martínez Palau, quien fue precandidato a intendente de Las Heras ese mismo año.

omar de marchi jorge omar gimenez.jpg X @JorgeGimenezOk

Además, se suma a la lista el exintendente de Lavalle, Roberto Righi, quien fue candidato a legislador provincial por el sector de Provincias Unidas en estas elecciones pasadas.

Sobre ninguno de ellos pesa alguna denuncia para expulsarlo del partido.

Sí hay un antecedente de sanción, y fue contra el legislador provincial maipucino, Duilio Pezzutti. El Tribunal de Disciplina del partido le impidió presentarse como candidato por 5 años.

El Tribunal de Disciplina del PJ lo sancionó en abril del año pasado por “hechos y/o manifestaciones de los afiliados reñidos con la ética, la moral, las buenas costumbres y los principios de la Doctrina Peronista”.

Resolvieron “inhibir por un plazo de tres años al afiliado Pezzutti, Duilio Alberto para ocupar cargos partidarios e inhabilitar por un plazo de cinco años para ser precandidato y/o candidato a cargos públicos electivos en representación del Partido Justicialista y/o de las alianzas que este conforme”.

En su descargo, el legislador denunció un intento de "proscripción" para impedirle ser candidato a intendente de Maipú en 2027 en representación del peronismo.

"El PJ ha perdido el rumbo. Las diferencias ya no se resuelven en internas o en las PASO. Pensar distinto en el peronismo hoy implica la expulsión, y es una clara señal de decadencia, por este motivo decidí crear un nuevo bloque legislativo para ser coherente con mis convicciones", expresó Pezzutti en su momento.

Posibles sanciones

En función de la "gravedad de los hechos", la denuncia actual contra los dirigentes de La Cámpora solicita la aplicación de la "máxima" sanción disciplinaria. En concreto, pide que el Tribunal de Disciplina disponga “la pérdida automática de la antigüedad como afiliado y la expulsión del partido”, tal como prevé la Carta Orgánica.

Los firmantes sostienen que estas medidas resultan necesarias “para el resguardo del orden institucional, el respeto a la autoridad exclusiva del Congreso Partidario Provincial y la preservación de la vida orgánica, la unidad política y la coherencia doctrinaria del Partido Justicialista”.

Quiénes presentaron la denuncia

Carlos Guillén (candidato a congresal constituyente suplente de San Rafael)

Luciano Nahuel Giménez

Javier Baigorria

Daniela Carolina Giménez

Patricia González

Javier Maturano

Ana Rodríguez

Ramón Quiroga

José Luis Zalazar

José Antonio Robles

Lidia Martínez

Juan Romero

Carlos Aciar

Juan Antonio Álvarez

Víctor Rodríguez

Heliana Contreras

Yamila Rodríguez Contreras

Alberto Chaparro

Roque Mammy

Gabriela Pelazza

Matías Lautaro Lemos

Carolina Jara

Jesús Oscar Manno

Ernesto Luna

