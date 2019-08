El incómodo momento de la Bomba Tucumana que se hicieron meme

Gladys "La Bomba" Tucumana fue una de las protagonistas excluyentes de Bailando por un Sueño, pero, según contó en Intrusos, no la pasó bien. Lo curioso fue que en medio del relato protagonizó un incómodo momento que los usuarios de las redes no dejaron pasar.

En charla con Jorge Rial, confesó sobre el bullying que tuvo que atravesar. "Si hay alguien que sufrió bullying en el Bailando, fui yo. Tuve que llamar médicos, ambulancias, tenía depresión, me quería tirar por la ventana del hotel. No saben el daño que puede hacer la gente que escribe cosas horrendas detrás de una computadora. Yo leía porque no era de ese palo", contó hace tres días.

"Empanada, negra villera, sucia, patasucia, ladrona, gorda, cerda, la mamá de Morena Rial". Todo eso fue lo que le dijeron la creadora de "La pollera amarilla" durante el último tiempo. Sus declaraciones generaron un momento incómodo para el conductor del programa, Jorge Rial. Pero el periodista prefirió dejar pasar el comentario.

Hoy, internautas transformaron el incómodo diálogo en un conocido meme.

Miralo: