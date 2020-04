Consejos de Jean-Claude Van Damme para entrenar en tu casa

Desde que los gobiernos impusieron el confinamiento para mantener el distanciamiento social y tratar de evitar la propagación del coronavirus, hacer ejercicio es casi imposible.

Frente a esta situación, el actor belga Jean-Claude Van Damme publicó en YouTube varios videos en los que enseña de manera gratuita algunas técnicas para mantenernos en forma.

La primera recomendación que da es consultar con un médico antes de realizar los trabajos.

Además, al comienzo de cada video explica la importancia de mejorar la postura corporal y recuerda una experiencia personal: "Hace años me lesioné, entonces me rehabilité para tener flexibilidad, destreza y volver a estar en forma. ¡Me gustaría compartirlo con ustedes! Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengan en casa". En efecto, basta con usar una simple pared para ir estirándose, pasando por la propia postura al andar.

Los trabajos propuestos en la primera clase, compuesta por 4 videos, apuntan al estiramiento muscular para mejorar la postura y ganar flexibilidad, acompañados por una correcta respiración.

El intérprete de películas como 'Street Fighter', 'Soldado Universal', 'Kickboxer' o 'Los mercenarios 2' ('Los indestructibles 2', en Latinoamérica), aunque lleva años alejado del cine, se mantiene en una excelente forma y ha querido contribuir con estas rutinas a que, gracias a sus sencillas explicaciones, cualquiera pueda ejercitarse en su domicilio durante la cuarentena.

RT