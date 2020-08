Van Morrison contra la distancia social en los conciertos: "Es una pseudociencia"

Van Morrison ha retomado sus conciertos con distancia social en el Reino Unido, pero a diferencia de otros artistas que han apoyado esta medida necesaria para frenar el coronavirus, Morrison ha cargado contra esta nueva norma, a la que ha calificado de "pseudociencia".



En una publicación en su sitio web titulada Save Live Music, Morrison criticó la nueva normalidad. "Como saben, estamos haciendo conciertos con distancia social en Gosforth Park, Electric Ballroom y London Palladium. Esto no es un signo de cumplimiento o aceptación de la situación actual; esto es para poner a mi banda en funcionamiento y salir del estancamiento. Esta tampoco es la respuesta para el futuro. Necesitamos estar tocando para audiencias a plena capacidad en el futuro", afirmó.



El veterano cantante instó luego a sus colegas de profesión a unirse a él contra la distancia social. "Hago un llamamiento a mis compañeros cantantes, músicos, escritores, productores, promotores y otros en la industria para que luchen conmigo en esto. Avanza, ponte en pie, lucha contra la pseudociencia y habla", dijo.



"Sir Andrew Lloyd Webber y yo parecemos ser las únicas personas en el negocio de la música que intentan volver a ponerlo en funcionamiento. Dad el paso. No es económicamente viable hacer conciertos con distancia social", agregó. Morrinson cerró la publicación pidiendo a otros artistas que hicieran público su apoyo al regreso a los conciertos con aforo completo. "Nos gustaría publicar una lista de nombres de todos los que apoyan a la industria", concluyó.



Van Morrison tiene tres actuaciones en septiembre: estará en Newcastle upon Tyne el jueves 3 y en Londres los días 5 y 6. El cantante también actuará en el WiZink Center de Madrid el 22 de octubre.

Dpa.