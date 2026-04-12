Daniel Balmaceda publica libro con buenas historias de la Argentina del dandismo

De la prolífica obra del historiador Daniel Balmaceda quizá el texto Historias de la Belle Époque argentina sea uno de los títulos que pueden referenciar el contexto en el que el periodista hecho historiador basa estas tramas de "Los años locos en la Argentina".

Casi todos los años son locos en la Argentina, diría un observador, pero el sentido dado a esta descripción es reflejo de un país abundante y, por qué no, ligero. Casi todos los años son locos en la Argentina, diría un observador, pero el sentido dado a esta descripción es reflejo de un país abundante y, por qué no, ligero.

El campo de trabajo de Daniel Balmaceda persiste en recoger los mitos sobre la aristocracia argentina y devolverlos como parte de la historia. El rigor de su último libro no decepciona, al contrario, lo reafirma, y en ese sentido su labor académica es un gran aporte para los historiadores del futuro.

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Libros como éste allanan el camino para investigaciones más complejas, análisis de fondo, pero la misión de entretener a un lector sin tantas ambiciones es siempre efectiva. Allí se enfoca Balmaceda: en un público que se mueve entre la perplejidad de pequeñas grandes hazañas.

Esta lectura engrosa el imaginario acerca de las potenciales de un país cuando se pone más en serio, lo cual el propio libro desestima, y el modo aspiracional es un gran aliciente para buena parte de estas lecturas.

Recorrerlo es una invitación a un fin de semana largo poco común y con regreso rumiante. Recorrerlo es una invitación a un fin de semana largo poco común y con regreso rumiante.

Quizá lo más insólito de esta investigación profunda es que estas historias sucedieron en este país, que, entonces, convivía con los efectos masivos de la inmigración y se dirigía a las guerras mundiales.

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Argentina

Dice Daniel Balmaceda sobre una experiencia directa: "La historia argentina es un tema muy atractivo en tiempos de crisis. Cuando los argentinos sentimos que la tierra tiembla, queremos aferrarnos a nuestras raíces, y es entonces cuando empezamos a indagar sobre cómo era la vida de nuestros abuelos y cómo era la Argentina más próspera".

Si todo siguiera ese curso su libro "Los años locos en Argentina" va camino a ser un éxito editorial, como tantos otros del mismo autor.

Una de las más de 50 historias que encierra el trabajo editado por Sudamericana envuelve al Cristo Redentor, a principios de 1920. Es una historia de política internacional, pacto de caballeros y un duelo en suspenso.

La obra atraviesa temas de la política, la literatura, el deporte, los sociales, en mini historias que prolijamente tejen un mosaico de excentricidades, rarezas y datos muy interesantes sobre esta generación dorada que vivió sin creer que existía el futuro.