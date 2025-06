Se arrepintió de comprar un colchón, no lo devolvió y le pagaron hasta el daño moral

No necesitás explicar nada. No tenés que pagar gastos. No estás obligado a devolver el producto por tus medios. La empresa debe retirarlo de tu domicilio y devolverte todo lo que pagaste.

El botón que nunca encontrás

La Resolución 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior obliga a las páginas web a incluir un "botón de arrepentimiento" visible y fácil de acceder. Pero muchas empresas lo esconden, lo entierran en formularios eternos o directamente lo omiten.

Y cuando reclamás, te dicen que "no se puede cancelar", que "ya pasó el plazo" o que "tenés que llevarlo vos a Buenos Aires". Nada de eso corresponde. Es ilegal.

El maltrato también se paga

Cuando Florencia intentó cancelar su compra, recibió un mensaje por chat que decía: "Te lo metés donde te quepa". Guardó la captura, la llevó al juicio y el tribunal no solo le dio la razón, sino que calificó el accionar de la empresa como despectivo, irresponsable y abusivo.

El juez aplicó dos sanciones además del reintegro: una indemnización por daño moral (por el trato recibido) y un daño punitivo (como castigo ejemplar para que no lo repitan con otros consumidores).

¿Compraste algo por internet y no te convenció? Esto es lo que podés hacer

Tenés 10 días corridos desde que recibís el producto o firmás el contrato, lo que ocurra último.

Podés arrepentirte sin dar ninguna explicación.

Debés notificar a la empresa por escrito (correo electrónico, chat oficial, formulario web o WhatsApp), sin necesidad de dar explicaciones de tu cancelación.

No estás obligado a devolver el producto por tus medios. Ellos deben retirarlo sin costo.

Si no te responden o rechazan tu reclamo, podés denunciar ante Defensa del Consumidor o iniciar acciones judiciales.

Modelo de mensaje para cancelar la compra (copiá y pegá)

Este texto podés enviarlo por correo electrónico, chat oficial o formulario de contacto. No necesitás abogado para ejercer tu derecho: Asunto: Derecho de arrepentimiento – Cancelación de compra

Estimados: xxxxxxxx

En los términos del artículo 34 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, ejerzo mi derecho de arrepentimiento respecto de la compra realizada a distancia (por internet / teléfono / redes sociales), con los siguientes datos:

Nombre completo: [tu nombre]

DNI: [tu DNI]

Fecha de compra: [fecha exacta]

Producto / servicio: [descripción del producto o servicio]

Número de pedido o factura: [si lo tenés]

Solicito la cancelación total de la operación y la devolución íntegra del monto abonado, conforme a la normativa vigente. Asimismo, informo que el producto se encuentra en mi domicilio y deberán retirarlo sin costo alguno, tal como lo establece la Resolución 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior.

Quedo a la espera de la confirmación formal de la cancelación y del reintegro correspondiente dentro de los plazos legales.

En caso de no recibir respuesta, iniciaré las acciones legales pertinentes ante Defensa del Consumidor o la Justicia

Saludos cordiales,

[Nombre y apellido]

[Teléfono de contacto]

[Correo electrónico]

Defenderte no es pelear, es poner límites

Florencia no es una heroína. Es una ciudadana común que no se dejó atropellar. Como muchos, compró algo que no era lo que prometieron. Pero, a diferencia de muchos, no se resignó. Reclamó. Y ganó.

Este derecho es para todos. Usalo. Difundilo. Y si te dicen que no corresponde, copiá esta nota y respondeles con la ley en la mano.