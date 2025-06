Reclamar al seguro es más fácil de lo que pensás: te explicamos cómo

Miles de personas sufren accidentes de tránsito todos los días: caminando, en bicicleta, en moto, en auto o viajando en colectivo. Muchos resultan con lesiones menores, daños materiales o días de reposo. Sin embargo, no reclaman nada. ¿Por qué? Porque creen que “no tienen cómo”, “es caro” o “nadie te da bola si no vas con alguien”. Esa idea es falsa. Reclamar al seguro no es tan complicado como parece, y no necesitás gastar plata para hacer valer tus derechos.