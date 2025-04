¿Tenés obra social o prepaga y te cobran extra? Es ilegal y tenés derecho a reclamar

Si tenés obra social o prepaga y cuando vas al médico te piden un "plus" o "copago", te están cobrando algo que ya pagaste. Aunque muchas veces se lo presenta como algo "normal", es ilegal si el profesional está dentro de la cartilla convenida. Y lo peor: todo el sistema lo sabe y lo deja pasar.

Tus derechos están claros en la ley

La Ley 23.660 dice que las obras sociales deben cubrir las prestaciones médicas sin cobrar nada extra. Lo mismo establece el Programa Médico Obligatorio (PMO), que fija lo mínimo que deben cubrir sin costo adicional. Si ya pagás una cuota todos los meses, no pueden volver a cobrarte por lo mismo.

¿Qué pasa con los valores "sugeridos" de consulta?

Desde abril de 2025, los médicos comenzaron a difundir públicamente estos valores:

$26.000 para pacientes con obra social sindical.

$30.000 para pacientes con prepagas.

$57.000 para quienes no tienen cobertura.

Estos precios son para consultas particulares, no para quienes ya tienen cobertura. Si el médico está en la cartilla y te cobra eso, está rompiendo el convenio. Ese cobro es indebido, y podés reclamar que te devuelvan el dinero.

No es solo un problema médico: es un sistema que traslada sus costos al paciente

Muchos profesionales reclaman que las obras sociales y prepagas les pagan poco o tarde. Eso es real, pero no puede resolverse cobrándole de más a quien ya paga su cobertura. Si el médico acepta estar en cartilla, acepta las reglas. Y si no está de acuerdo, puede atender por fuera del sistema.

La complicidad silenciosa de quienes deberían protegerte

Lo más grave de todo es que las obras sociales y prepagas no informan a sus afiliados que ese cobro extra es ilegal. No dicen que con un simple comprobante podés reclamar el reintegro. Tampoco sancionan a los profesionales que cobran de más, a pesar de estar obligadas a hacerlo.

Mientras los colegios médicos publican los "nuevos valores", y los medios los reproducen, nadie aclara que ese plus no corresponde si el médico está en convenio. Este silencio no es inocente: es una forma de trasladar el costo del sistema a los afiliados, y encima generar un beneficio extra.

¿Qué podés hacer si te cobran un plus indebido?

Pedí siempre un comprobante (factura o recibo) y reclamá el reintegro ante tu obra social o prepaga. Si no obtenés respuesta, podés presentar una queja formal ante la Superintendencia de Servicios de Salud: 0800-222-72583 o en www.sssalud.gob.ar.

La salud no es un negocio: es un derecho

No es justo que el paciente pague dos veces. Ni legal. Ni transparente. Y mucho menos solidario. Si no reclamamos, la naturalización del abuso va a seguir creciendo. La salud debe ser accesible, clara y sin trampas escondidas. Y eso solo se logra exigiendo que se cumplan las reglas.