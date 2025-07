Cómo Trump me despertó para darme una entrevista por sorpresa y las conclusiones que saqué de nuestra conversación

El lunes por la noche me tocó a mí. Y, debo ser sincero, estaba dormido cuando sonó la llamada de la Casa Blanca .

Había pasado la mayor parte de cinco días pensando en que tendría una oportunidad lejana de que me concedieran una entrevista con él, para marcar un año desde el atentado contra su vida en Butler, Pennsylvania.

El domingo por la noche me dijeron que estaba a pocos minutos de recibir la llamada, así que mi equipo y yo estábamos listos para grabar, pero nunca llegó.

Anoche, ya me había dado por vencido, y después una semanas largas sin un día libre, estaba exhausto y tomando una siesta. Fue cuando sonó el teléfono.

Contesté adormilado, y escuché la voz de la secretaria de prensa Karoline Leavitt. "Hola, Gary, estoy aquí con el presidente, aquí lo tienes".

Corrí hasta la sala, rápidamente buscando mi grabadora digital; la línea se cayó y pensé que la había perdido. Pero luego los escuché en la línea y estuve casi 20 minutos hablando con Trump de todo, desde esa fatídica noche en Butler, hasta sus frustraciones con Vladimir Putin, su redescubierta fe en la OTAN y su opinión de Reino Unido.

Aquí están las cinco conclusiones clave que saqué de nuestra conversación sorpresa.

1. Trump muestra un lado diferente al recordar su intento de asesinato

Fue muy contemplativo sobre un par de cosas y sonó bastante vulnerable al hablar de su intento de asesinato; está claro que se siente incómodo hablando de eso.

Para un presidente amado por sus adeptos por hablar abiertamente y sin un filtro, hubo momentos de reflexión y varias pausas largas antes de las respuestas que el público rara vez escucha.

BBC Gary O'Donoghue tuvo que tirarse al piso para reportar en vivo durante el tiroteo que contra Donald Trump en Butler, Pennsylvania.

Cuando le pregunté si el atentado lo había cambiado, el presidente dejó entrever un toque de vulnerabilidad al decir que trata de pensar en ello lo menos posible.

"No me gusta ponderar eso porque si lo hiciera, sería, sabes, podría ser algo que te cambia la vida. Y no quiero que eso sea así".

Dijo que le gustaba "el poder de pensar positivamente, o el poder de positivamente no pensar".

También hubo una pausa muy larga cuando le pregunté si confiaba en el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

Al final respondió: "No confío en casi nadie para serte sincero".

2. No se compromete con un número de deportaciones

Al abordar la política interna estadounidense, le pregunté si su plan de deportaciones masivas estaba funcionando, en términos de rapidez y dado que algunos individuos que estaban cayendo en las redadas tal vez el presidente no quería que fueran deportados.

Trump insistió en que su equipo había hecho un "gran trabajo" cumpliendo sus promesas de campaña, citando la drástica disminución de migrantes cruzando hacia EE.UU. desde México.

Algunos miembros del equipo de Trump han expresado frustración con que las deportaciones se están realizando muy lentamente. Cuando lo presioné sobre cuántas deportaciones en su segundo mandato constituirían un éxito, Trump se negó a dar una cifra.

"Bueno, yo no le pongo un número, pero quiero sacar a los criminales rápidamente y eso es lo que estamos haciendo, como sabes", dijo. "Los estamos llevando a El Salvador y a muchos otros lugares".

3. Más frustración con Putin

Trump expresó frustración con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al final de un día en el que amenazó con golpear la economía de Moscú con sanciones secundarias si no se lograba un acuerdo sobre la guerra en Ucrania en el plazo de 50 días.

Tras hacer campaña con la promesa de terminar la guerra rápidamente, Trump parecía estar perplejo de que todavía no hubiese podido llegar a un acuerdo con su homólogo ruso para acabar con el conflicto.

Volvió a indicar que había una brecha entre las palabras y la acción de parte de Putin: "Pensé que teníamos un acuerdo cuatro veces y luego regresas a casa y ves que acaba de atacar una residencia de ancianos o algo en Kyiv. I dije: 'De qué diablos se trató todo eso'".

Getty Images La relación con Putin no va bien, pero no está completamente terminada, dijo Trump.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky y otros líderes europeos desde hace mucho han acusado a Putin de no querer terminar la guerra.

Pero, cuando le pregunté a Trump si había roto la relación con el líder ruso, continuó dejando la puerta entreabierta: "No he terminado con él, pero estoy decepcionado de él".

4. Nueva opinión de la OTAN

Le señalé a Trump que con anterioridad había sugerido que la OTAN era obsoleta, y respondió que ahora pensaba que la alianza militar de Occidente se estaba "convirtiendo en lo opuesto".

Acababa de recibir al jefe de la OTAN, Mark Rutte, un hombre que parece trabajar bien con él. Los dos intercambiaron palabras cálidas frente a las cámaras y anunciaron que EE.UU. vendería armas a la OTAN que esta luego enviaría a Kyiv.

Durante nuestra llamada, Trump indicó que estaba deshaciéndose de su resentimiento por el hecho de que su país gastaba proporcionalmente más en defensa que sus aliados.

"Era muy injusto porque Estados Unidos pagaba casi 100% de eso, pero ahora ellos están pagando sus propias cuentas y creo que eso es mucho mejor", dijo, aparentemente refiriéndose al compromiso logrado el mes pasado con los miembros de la OTAN de destinar al gasto en defensa el 5% del PIB de cada país.

"Cambiamos mucho a la OTAN", me dijo.

Getty Images Trump parece llevarse muy bien con el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

