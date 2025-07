"Estoy decepcionado, pero no he roto con él", dice Trump sobre Putin en entrevista con la BBC

En una conversación telefónica exclusiva con la BBC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se siente decepcionado, pero no ha roto su relación con Vladimir Putin .

Al ser preguntado sobre si confía en el líder ruso, el mandatario respondió: "No confío en casi nadie".

Trump ofreció la entrevista horas después de anunciar sus planes de enviar armas a Ucrania y advertir sobre la imposición de severos aranceles a Rusia si no se llega a un acuerdo de alto el fuego en 50 días.

Al ser cuestionado sobre si sobrevivir al intento de asesinato lo había cambiado, Trump dijo que le gustaba pensar lo menos posible en eso.

"No me gusta pensar en si me cambió", indicó. Pero al reflexionar añadió: "Pudiese ser (una experiencia) que cambia la vida".

Otra visión de la OTAN

Tras reunirse recientemente con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, en la Casa Blanca, el presidente dedicó gran parte de la entrevista a profundizar en su decepción con el líder ruso.

Trump afirmó que había pensado en un acuerdo con Rusia en cuatro ocasiones diferentes.

Cuando la BBC le preguntó si había terminado su relación con Putin, el presidente respondió: "Estoy decepcionado de él, pero no he roto con él. Pero estoy decepcionado de él".

En relación a cómo lograría que Putin "detuviera el derramamiento de sangre", el presidente estadounidense respondió: "Estamos trabajando en eso, Gary".

Getty Images Trump amenazó este lunes a Rusia con aranceles "secundarios" si ese país no llega a un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania en los próximos 50 días.

"Tendremos una gran conversación. Diré: 'Eso está bien, creo que estamos cerca de lograrlo', y entonces derribará un edificio en Kyiv".

Rusia ha intensificado sus ataques con drones y misiles contra ciudades ucranianas en las últimas semanas, causando un número récord de víctimas civiles.

La conversación giró hacia la OTAN, a la que Trump ya había criticado por "obsoleta".

Al preguntársele si seguía pensando lo mismo, respondió: "No. Creo que la OTAN se está convirtiendo en lo opuesto a eso", porque la alianza "paga sus propias cuentas".

Agregó que seguía creyendo en la defensa colectiva porque significaba que los países más pequeños podían defenderse de los más grandes.

Trump afirmó que los líderes de países como Alemania, Francia y España habían llegado a respetarlo a él y a su capacidad de decisión, en parte porque los líderes mundiales creían que había "mucho talento" tras haber sido electo presidente dos veces.

Visita a Reino Unido

Sobre si pensaba que los líderes mundiales eran a veces "obvios en sus halagos", Trump respondió que sentía que "solo intentaban ser amables".

Con respecto al futuro de Reino Unido en el ámbito internacional, señaló que le parecía un "gran lugar, ya saben, tengo propiedades allí".

En relación al Brexit, dijo que había sido "un poco desordenado, pero creo que se está arreglando".

El mandatario también comentó sobre el primer ministro británico Keir Starmer: "Me cae muy bien el primer ministro, aunque sea un liberal", y elogió el acuerdo comercial entre Reino Unido y Estados Unidos.

Explicó que esperaba con ganas una segunda visita de Estado a Reino Unido, la cual está prevista para septiembre de este año.

Con respecto a lo que quería lograr con la visita, el presidente indicó: "Pasarla bien y respetar al rey Carlos, porque es un gran caballero".

