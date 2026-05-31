Cerraron los comicios en Colombia: quiénes son los tres candidatos favoritos para suceder a Petro

Las mesas de votación en Colombia cerraron oficialmente este domingo a las 16:00 (hora local), dando inicio al preconteo de votos en unas elecciones presidenciales determinantes para el futuro político de la región. En estos comicios se definirá quién sucederá al actual mandatario Gustavo Petro para el período constitucional 2026-2030.

La jornada electoral, custodiada por un fuerte operativo de seguridad bajo el Plan Democracia, transcurrió con normalidad en los más de 14.000 puestos habilitados en todo el territorio colombiano y el exterior, donde un padrón de más de 41 millones de personas estaba habilitado para sufragar. Se estima que los primeros datos oficiales consolidados por la Registraduría Nacional comiencen a difundirse hacia las 20:00 (hora de Argentina).

Los tres candidatos que polarizan la elección A diferencia de procesos anteriores, las encuestas previas delinearon un escenario de tercios fuertemente polarizado, dejando al margen de la discusión principal a las plataformas de centro o sectores más moderados. Los tres aspirantes con mayores posibilidades de pasar a una eventual segunda vuelta son:

Iván Cepeda: El senador y candidato único del Pacto Histórico representa la continuidad del proyecto oficialista de izquierda.

Paloma Valencia: La senadora del Centro Democrático encabeza una de las principales opciones de la oposición conservadora tras consolidarse en las consultas interpartidistas.

Abelardo de la Espriella: Con el aval de Salvación Nacional y el movimiento Defensores de la Patria, se planta como la otra alternativa fuerte del espectro de centroderecha. COLOMBIA EFE

El escenario de la segunda vuelta Para que uno de los candidatos se consagre como presidente electo este mismo domingo en primera vuelta, la legislación colombiana exige que obtenga más del 50% de los votos válidos.