"Black Sabbath nos dio la receta": cómo la banda británica moldeó el heavy metal y a grupos actuales como Slipknot

La canción que comparte el nombre de la banda es "una de las más aterradoras que he escuchado nunca", señala Taylor, que la pone cuando "quiere ir a algún sitio mentalmente".

"No tengo que buscar, ya sabes, a Damien Thorn [de The Omen]. No tengo que buscar a Mercyful Fate. "Vuelvo al principio. Vuelvo a Black Sabbath, a la canción y el resto es historia".