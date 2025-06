Belinda reapareció y reaccionó al éxito de Cazzu en México

Luego de la escandalosa separación entre Julieta Cazzuchelli, más conocida como Cazzu , y el cantante mexicano Christian Nodal, la artista argentina no deja de cosechar éxitos. A nivel internacional, su carrera sigue en ascenso, y recientemente lo demostró agotando dos conciertos en México en apenas minutos.

La Jefa, como se la conoce popularmente, se presentará en octubre en el país de su ex pareja y padre de su hija. Las entradas para sus shows en el Auditorio Nacional volaron apenas salieron a la venta. Esto generó repercusión no solo entre sus fans, sino también en la prensa, que no dudó en preguntarle a Belinda su opinión al respecto. Como se sabe, la intérprete de Luz sin gravedad también fue novia de Nodal.