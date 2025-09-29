Salud|
Aumentaron un 30% las consultas por alergias en el inicio de la primavera
Según la Asociación Argentina de Alergia, sufrieron un fuerte aumento las consultas por rinitis, asma y conjuntivitis alérgica.
En el inicio de la primavera se registró un incremento del 30 por ciento en consultas por rinitis, asma y conjuntivitis alérgica, según informó la Asociación Argentina de Alergia.
El fenómeno responde a floración anticipada, altas temperaturas y mayor polución, características principales de la tercera estación del año.
Los síntomas incluyen congestión nasal, tos seca, picazón y lagrimeo, y suelen confundirse con resfríos.
Los médicos aconsejan evitar exposición matinal al aire libre, usar gafas y barbijos, ventilar por la noche y consultar por medicación preventiva.
El Ministerio de Salud emitió recomendaciones generales, mientras farmacias reportan fuerte aumento en venta de antihistamínicos y aerosoles.
El impacto se extiende a rendimiento laboral y escolar por problemas de concentración y descanso.