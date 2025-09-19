Primavera sin estornudos: cinco trucos de limpieza para evitar alergias en el hogar

La limpieza del hogar es clave para prevenir alergias en primavera: cómo reducir el polvo, el polen y la humedad para respirar mejor.

Aunque la primavera se presenta como una de las estaciones más lindas, desencadena alergias en muchas personas. El polen, los ácaros del polvo y los hongos de la humedad se vuelven protagonistas invisibles. En este contexto, la limpieza del hogar toma más relevancia que nunca para evitarlas.

Si bien las personas que sufren alergias pueden acceder a tratamientos médicos, hay medidas cotidianas que pueden marcar la diferencia. La limpieza del hogar cumple un rol clave en la prevención de alergias, especialmente en primavera, cuando las ventanas se abren más seguido y el polen entra sin pedir permiso. Mantener los ambientes libres de polvo, humedad y partículas flotantes ayuda a reducir los síntomas y recuperar el bienestar.

alergia Textiles, polvo y humedad: los focos alérgicos que podés controlar con limpieza diaria. Canva

Los cinco trucos para implementar en el hogar En este sentido, la Organización Mundial de la Salud y otros especialistas dan algunos consejos para el hogar. Por ejemplo:

Cerrar las ventanas por la noche para evitar que entre polen, y usar aire acondicionado con filtros. También se puede pulverizar las estancias con agua para reducir partículas en suspensión.

Evitar cortar el césped o estar cerca del césped recién cortado, ya que libera gran cantidad de polen y puede intensificar los síntomas alérgicos.

Limpiar profundamente los textiles del hogar, como cortinas, alfombras, acolchados y fundas, que acumulan ácaros. Lavarlos con frecuencia ayuda a reducir los focos alérgicos.

Usar aspiradoras con filtro HEPA, que retienen partículas microscópicas y evitan que se dispersen en el ambiente durante la limpieza.

Controlar la humedad en baños y cocinas para prevenir la aparición de hongos, otro desencadenante común de alergias respiratorias.