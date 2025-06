Astrología: el mensaje del ángel de la guarda para este 5 de junio para Capricornio, Acuario y Piscis

Predicciones de la astrología

Capricornio

El ángel aconseja a las personas de este signo que no se desvíen de sus objetivos aunque aparezcan obstáculos. La persona que aman los sorprenderá porque será quien estará siempre para darles ayuda cuando lo necesiten. No se desesperen si la recompensa no llega rápido, lo bueno siempre se hace esperar.