ARCA exige a monotributistas una recategorización obligatoria en julio

Categoría C: $16.050.091,57

Además, si bien no se alcanza aún ese límite, el sistema activa una señal de alerta cuando los ingresos anuales superan los $10.000.000. Esto puede derivar en una revisión o incluso en una exclusión si no se realiza a tiempo la recategorización correspondiente, por ejemplo, al pasar de la Categoría D a la E, o de la E a la F.

¿Quiénes no deben hacer nada?

Los monotributistas adheridos a ARCA que no hayan superado los parámetros establecidos y se mantengan dentro de su categoría actual no deben realizar ninguna acción. Sin embargo, quienes no se recategoricen cuando corresponde podrían recibir sanciones o multas.