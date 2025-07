Análisis BBC: Las medidas de ayuda de Israel son un gesto hacia los aliados horrorizados por la hambruna en Gaza

¿Admición tácita o gesto hacia sus aliados?

Si bien Israel sigue insistiendo en que no es responsable de la catástrofe humanitaria en Gaza y no impone restricciones a la ayuda que entra en Gaza, estas afirmaciones no son aceptadas por sus aliados cercanos en Europa, ni por las Naciones Unidas ni otras agencias activas en Gaza.

Las nuevas medidas podrían ser una admisión tácita por parte de los israelíes de que necesitan hacer más.

Pero, es más probable que sean un gesto hacia sus aliados, que han emitido fuertes declaraciones culpando a Israel de la hambruna en Gaza.

Getty Images El lanzamiento de ayuda desde el aire es un proceso rudimentario que, por sí solo, no contribuirá mucho a erradicar el hambre en Gaza.

La última, el viernes 25 de julio, de Gran Bretaña, Francia y Alemania fue contundente.

"Instamos al gobierno israelí a que levante de inmediato las restricciones al flujo de ayuda y permita urgentemente que la ONU y las ONG humanitarias realicen su trabajo para combatir la hambruna. Israel debe cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario".

Israel impuso un bloqueo total a toda la ayuda para Gaza, con restricciones a la aprobación del contenido y la circulación de los convoyes. Junto con los estadounidenses, estableció un nuevo sistema de distribución de ayuda a través de la llamada "Fundación Humanitaria de Gaza" (FGH), destinada a sustituir la red de ayuda gestionada por las Naciones Unidas.

Israel afirma que Hamás robó ayuda del sistema de la ONU. La ONU afirma que sigue esperando que los israelíes respalden sus afirmaciones con pruebas.

La ONU y otras agencias no cooperarán con el sistema de la FGH, que, según afirman, es inhumano y militarizado. Más de 1.000 palestinos han muerto a tiros intentando llegar a los cuatro emplazamientos de la FGH, según la ONU.

Un coronel retirado de las fuerzas especiales estadounidenses que trabajó para la FGH en Gaza declaró a la BBC que vio a colegas estadounidenses y soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel abrir fuego contra civiles. Ambos niegan haber atacado a civiles.

Condena

Jonathan Whittall, director de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados (OCHA), ya ha condenado los métodos utilizados por el GHF.

Israel le comunicó que no le renovarían la visa después de que publicara en redes sociales hace un mes que el sistema del GHF había traído a Gaza "condiciones creadas para matar... lo que estamos viendo es una masacre. Es hambre convertida en arma. Es desplazamiento forzado. Es una sentencia de muerte para quienes simplemente intentan sobrevivir. Parece ser la eliminación de la vida palestina".

Tras el anuncio israelí de sus nuevas medidas, Whittall declaró a la BBC que "la situación humanitaria en Gaza nunca ha estado peor".

Y añadió que para que las nuevas medidas israelíes mejoren la situación, es necesario reducir el tiempo que tardan los camiones en transitar los cruces hacia Gaza y mejorar las rutas proporcionadas por las Fuerzas de Defensa de Israel para los convoyes.

Israel también debería ofrecer "garantías significativas de que las fuerzas israelíes no dispararán contra las personas que se reúnen para recoger comida de la parte trasera de los camiones".

Whittall ha estado entrando y saliendo de Gaza desde que comenzó la guerra, aunque esto terminará a menos que Israel decida no retirarle el visado. Él afirma que, mientras continúan las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), "permanece un abominable desprecio por el derecho humanitario".

EPA Las imágenes de la llegada de camiones de ayuda humanitaria muestran escenas caóticas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, ya son objeto de una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional el año pasado, acusados de responsabilidad penal conjunta por "el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".

Netanyahu, Gallant y el Estado de Israel niegan las acusaciones.

Israel publicó imágenes granuladas de un avión de transporte que lanzaba palés de ayuda humanitaria sobre Gaza. Líneas de paracaídas ondeaban desde la parte trasera del avión en la oscuridad de la noche.

Las FDI afirmaron haber entregado siete paquetes de ayuda humanitaria que contenían harina, azúcar y alimentos enlatados.

En otras guerras he visto lanzar ayuda humanitaria, tanto desde el propio avión como de cerca, mientras aterrizaba.

El lanzamiento de ayuda aérea es un acto de desesperación. También puede verse bien en televisión y generar la sensación de bienestar de que, por fin, se está haciendo algo.

Último recurso

Es un proceso rudimentario que, por sí solo, no contribuirá mucho a erradicar el hambre en Gaza. Solo un alto el fuego y una operación de ayuda sin restricciones a largo plazo pueden lograrlo. Ni siquiera los grandes aviones de transporte pueden transportar tanto como un pequeño convoy de camiones.

En el Kurdistán iraquí, tras la Guerra del Golfo de 1991, Estados Unidos, Reino Unido y otros países lanzaron ayuda desde aviones de transporte C-130, principalmente raciones militares, sacos de dormir y uniformes de invierno sobrantes, a decenas de miles de personas que intentaban sobrevivir a la intemperie, entre el barro y la nieve, en las altas montañas de la frontera iraquí con Turquía.

Volé con ellos y observé cómo aviadores británicos y estadounidenses lanzaban ayuda desde las rampas de carga traseras de los aviones, a varios miles de metros de altura sobre las personas que la necesitaban.

Fue una buena noticia. Pero unos días después, al llegar a los campamentos improvisados en las montañas, vi a jóvenes corriendo hacia los campos minados para recoger la ayuda que aterrizaba allí. Algunos murieron y quedaron mutilados en las explosiones.

Vi a familias morir al caer palés pesados sobre sus tiendas.

Getty Images Tras la llegada de algunos camiones se pueden ver a gazatíes cargando sacos de harina.

Cuando Mostar fue sitiada durante la guerra de Bosnia en 1993, vi palés de "comida lista para comer" del ejército estadounidense, lanzados desde gran altura, esparcidos por toda la zona este de la ciudad, que era constantemente bombardeada. Algunos palés de ayuda se estrellaron contra techos que, por alguna razón, no habían sido destruidos por los ataques de artillería.

Los profesionales involucrados en operaciones de socorro consideran el lanzamiento de ayuda desde el aire como último recurso. Lo utilizan cuando cualquier otro acceso es imposible. Ese no es el caso en Gaza. A poca distancia en coche hacia el norte se encuentra Ashdod, el moderno puerto de contenedores de Israel. A pocas horas más se encuentra la frontera con Jordania, que se ha utilizado regularmente como vía de suministro de ayuda a Gaza.

Gaza era uno de los lugares más densamente poblados del mundo antes de la guerra, cuando más de dos millones de palestinos tenían acceso a toda la Franja. Comparada con las ciudades estadounidenses, la Franja tiene aproximadamente el tamaño de Filadelfia o Detroit.

Ahora Israel ha obligado a la mayoría de los habitantes de Gaza a refugiarse en una pequeña zona de la costa sur, que representa alrededor del 17% del territorio de Gaza. La mayoría vive apiñada en tiendas de campaña. No está claro si hay siquiera un espacio abierto al que los despachadores puedan apuntar desde lo alto. Los palés de ayuda que se lanzan en paracaídas suelen caer lejos de quienes los necesitan.

Cada palé será disputado por hombres desesperados que intentan conseguir comida para sus familias, y por criminales que querrán venderlo para obtener ganancias.

