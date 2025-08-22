Presenta:

Este viernes

vuelo

Vuelos demorados y cancelados en Mendoza por el paro aéreo

Este viernes hay paro de los controladores aéreos y el aeropuerto de Mendoza se ve afectado.

Los Controladores Aéreos nucleados por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) decretaron un paro para este viernes. Es por eso que muchos aeropuertos de todo el país se ven afectados, y el de Mendoza no es la excepeción. Es por eso que hay varios vuelos cancelados y reprogramados.

Muchos vuelos con destino a Ezeiza, Aeroparque y a Brasil han sido entre reprogramados y cancelados para la jornada de este viernes.

