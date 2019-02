Así es y así piensa Yamila Carallol: Reina de San Rafael

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Yamila, la Reina de la Vendimia de San Rafael 2019.

Hoy te presentamos a Yamila Carallol, una bella sureña mendocina que como representante de Goudge llegó a lo más alto de su corona departamental, ya que fue elegida Reina de San Rafael con 36 votos, en una reñida elección.

​Yamila cursa cuarto año de Ciencias Económicas, y logró su triunfo en una fiesta en donde el anfiteatro Chacho Santa Cruz lució repleto, ya que más de diez mil almas lo poblaron para ver y disfrutar de "Somos compadres del viento".

Esta niña tiene 22 años, ojos verdes y cabellos rubios. A continuación, una charla imperdible.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina? ¿Qué lo motivó?

Desde chica siempre me gustó vendimia. Además mi abuelo era un pequeño productor. El falleció en el año 2012. Siempre de chiquita me dijeron de ser reina, y yo estaba negada. Este año sentí que homenajeaba a mi abuelo representando el distrito de Goudge, donde nació. Fue muy emotivo.

Yamila, la Reina de la Vendimia de San Rafael 2019.

¿Para qué crees que sirve la reina? ¿Ha cambiado su rol a través del tiempo?

Como sociedad siempre evolucionamos. Yo a la imagen de la Reina la veo como una persona que representa a todas las personas del departamento y que muestra las bellezas turísticas que ese lugar tiene. En el ámbito de lo social, la Reina tiene la posibilidad de la difusión y puede ayudar con diferentes herramientas a personas que realmente lo necesitan: puede ser nexo entre productores o personas con necesidades y quienes pueden ayudarlos.

¿Crees que hay prejuicios sobre la figura de la Reina?

Sí. Siempre se la ve como una “cara bonita”, una persona que porta los atributos y nada más… pero pienso que es realmente un trabajo como otros, con el que hay que comprometerse y hacerlo de la mejor manera posible.

Yamila, la Reina de la Vendimia de San Rafael 2019.

¿Qué pensás si se cambia la palabra “Reina” por la de “Representante”?

Para mí, la palabra “Reina” está instalada culturalmente. Igualmente no está mal llamarnos “representantes” pues al fin al cabo hacemos eso: representar a un departamento, y a sus habitantes.

¿Tomás vino? ¿Conocías algo del mundo de la vitivinicultura antes de presentarte como candidata?

En mi casa somos tres mujeres, así es que mi papá era el encargado de educarnos en el mundo del vino. Pero en este tiempo me he capacitado mucho más.

¿Qué destacarías de tu departamento?

¡Muchísimas cosas! La gente es muy cálida: cuando preguntas por un lugar, te dan toda la información y a veces hasta te acompañan. San Rafael además tiene polos turísticos espectaculares y hay muchas actividades que se pueden realizar en cada uno de ellos. Hay para todos los gustos, desde cabalgatas y rafting, hasta propuestas para los amantes del vértigo. En cuanto a bodegas, hay muchas bellas, muy grandes y con productos deliciosos.

Yamila, la Reina de la Vendimia de San Rafael 2019.

¿Y qué te preocupa de San Rafael? ¿Hay cambios que deberían hacerse en la sociedad en tu departamento y a nivel provincial?

Mi departamento no escapa a la realidad de todos lados. Hay problemas de pobreza que son los más urgentes para ayudar… tenemos que ser empíricos, y entre todos ayudarnos. He visto a San Rafael crecer a lo largo del tiempo y lo veo muy bien. Es un departamento pujante y lindo.

¿Cuáles son tus proyectos como reina de San Rafael? ¿Y si el día de mañana sos Reina Nacional?

En San Rafael tenemos 18 distritos y todas hemos planteado diferentes proyectos y generalmente se la da difusión a lo que hacen cuatro reinas: la reina y virreina departamental de la vendimia, la dela ganadería y la de la melezca. Es por eso que como compañeras nos propusimos plantear el proyecto que cada una quiere llevar adelante y ayudarnos entre todas para que todos se puedan realizar.

Yo en mi distrito comencé con temas sociales, concretamente con una escuela que tenía un espacio muy chiquito para trabajar. Por supuesto la promoción turística de todo mi departamento es algo que sí o sí haré. A nivel provincial, si salgo Reina, haría lo mismo.

Yamila, la Reina de la Vendimia de San Rafael 2019.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿Es un área que te interesa la política?

La política debe servir para la búsqueda del bien común. A la hora de votar, evalúo las propuestas que leo y escucho y me fijo quién de los candidatos compatibilidad con esa premisa. No tengo un color político particular al que sigo siempre. No me dedicaría a una carrera política.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Estoy totalmente a favor. Tendría que ser “Ni uno menos”, porque soy empática con todo ser humano. Esperemos que la violencia algún día pare. Que se tomen las medidas necesarias para que eso ocurra. A todas las mujeres nos asusta ir por la calle, cruzarse de vereda cuando vemos algo raro… a veces hasta nos da miedo subirnos a un taxi.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No elegiría un pañuelo. Yo creo que hay diferentes casos y hay que escuchar. Hay que ir evaluando los distintos casos.

Yamila, la Reina de la Vendimia de San Rafael 2019.

¿Alguna vez sufriste discriminación? ¿Y acoso callejero por ser mujer?

Si, discriminación muchas veces. En las redes sociales lo he sufrido… ¿Quién no? Ahora mismo, como representante de San Rafael, sufro bullying: las cosas que te dicen que a veces te lastiman un montón. Creo que esencialmente los colegios y los lugares en los que se manejan con niños deberían cada vez más apuntar y tomar medidas para combatir el bullying.

Dame tres virtudes tuyas.

Soy muy sincera, empática y compañera. Soy muy familiar.

¿Y una falencia que no soportes?

Soy muy ansiosa: pasan las cosas y no las disfruto del todo.

Dentro de diez años… ¿Cómo te gustaría que te recuerden?

Como alguien que ayudó mucho y acompaño, escuchó a su pueblo en esta experiencia. Incluso quiero seguir presente como reina de mandato cumplido. Por supuesto, me gustaría formar una familia con los mismo valores que tiene la mía.

FICHA TÉCNICA:

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Portsaid Mendoza Plaza Shopping.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.