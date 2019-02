Así es y así piensa Romina Denis Fernández: Reina de General Alvear

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Romina Denis Fernández, la Reina de General Alvear 2019.

Hoy te presentamos a Romina Denis Fernández, que llega desde el sur de Mendoza. Esta joven alvearense obtuvo 34 votos en la fiesta denominada "Origen", y fue ovacionada por más de cinco mil personas en el momento de su proclamación.

Romina tiene 20 años y es estudiante de abogacía. Está de novia hacen cinco años y se confiesa deportista. ¿Una perlita? "Tengo muchos perros y gatos, y amo el aire libre. La naturaleza es mi ámbito natural". A continuación, una charla imperdible.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué fue lo que lo motivó?

Me presenté porque me propusieron representar a un distrito que hace 27 años no tenía reina departamental: el Juncalito. Me buscó un chico de la comisión, me habían visto en la calle. Lo consulté con mi familia y todos me apoyaron.

Siempre soñé con ser reina, seguía a las reinas cada año, y todo lo que es Vendimia siempre me gustó.

¿Para qué creés que sirve la Reina?

Siento que es un ícono. Es una representante mendocina, una figura importante. La verdad es que a la gente le encanta la figura de la reina como una parte tradicional de la fiesta. Es especial representar a los agricultores. Me parece muy lindo que hayan elegido a la mujer para representar la agricultura. La tarea del productor por lo general se identificó con la figura del hombre y es una industria que cada vez más incluye a las mujeres.

Romina Denis Fernández, la Reina de General Alvear 2019.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

La gente opina de todo, pero a mí me honra que hayan elegido a la mujer para darle un lugar. Hay que verle el lado bueno. Yo nunca tuve prejuicios con el tema de la reina. Entiendo que haya personas que puedan relacionar la elección de una reina con la cosificación de la mujer, pero a mí me enorgullece que seamos las representantes de la Vendimia.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

No me gustan los fanatismos ni los extremos. No soy feminista, pero me gusta que las chicas se hayan revolucionado, que estén haciendo denuncias que antes no hacían, que protesten, que se hayan revolucionado, pero no estoy a favor de ciertas posturas extremas.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

Yo no cambiaría nada. Es una tradición y la amo. A las niñas les encanta la corona, la capa... tiene que ver con nuestro folklore. Eso motiva a la gente, es un momento de color, alegre. Me gusta que haya una reina.

Romina Denis Fernández, la Reina de General Alvear 2019.

¿Qué opinás de que la belleza sea una característica que sí o sí tiene que tener la reina?

Creo que es importante que estemos bien representadas, es muy importante que la reina sea simpática, carismática, humilde. La belleza pasa a un segundo plano, definitivamente. Yo me moriría de vergüenza frente a mi departamento si escuchara que los dejé mal. Tenemos que estar informadas y empapadas de la realidad. Es una responsabilidad muy grande representar a un departamento a una provincia.

Es tan relativo hablar de la belleza... Considero que todas somos lindas. Lo que si pienso es que debería ser algo secundario: lo principal tiene que ser todo lo que te dije anteriormente.

Romina Denis Fernández, la Reina de General Alvear 2019.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Como alguien simpática, humilde, transparente.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

Si. Te cuento un hecho puntual: en el boliche he sentido acoso y por supuesto, me doy vuelta y lo ubico. Sé defender y me gusta defenderme. Le digo: "no me gustó lo que hiciste, no lo hagas más". Además, siempre contesto a estas situaciones con la aclaración de que esto no nos gusta, que no deben hacerlo, y que no lo hagan más. No hay que naturalizar estos tratos. Si es algo que no me gusta, no entiendo por qué lo tiene que hacer: yo tengo mis derechos y los hago valer. Si algo no me gusta, lo digo. Nunca hay que aguantar y aguantar.

¿Cómo te definirías en tres palabras?

Nerviosa, transparente y compañera.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Ser tan nerviosa. No puedo estar quieta, soy ansiosa.

¿Qué destacarías de tu departamento?

La gente. Somos muy familieros. Cuando es tiempo de Vendimia en Alvear se corta la avenida y los restaurantes salen a mostrar sus variedades gastronómicas. Es lindo que la gente participe de esta fiesta.

Somos gente maravillosa, somos simpáticos y amables. Además a los turistas ya los mendocinos que no conocen Alvear les cuento que este último tiempo tenemos muchas fiestas: la de la Ciruela, la de la Ganadería. La costanera se ha inaugurado el año pasado y es muy linda. ¡Y no hay que dejar de visitar bodega Faraón y su museo!

Romina Denis Fernández, la Reina de General Alvear 2019.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

La inseguridad. No es tan inseguro quizás como el Gran Mendoza, pero es una problemática que preocupa. Están pasando cosas que antes no pasaban: éramos un pueblo en donde uno dejaba la puerta abierta, y la bicicleta en la calle. No sé cuál es la causa del aumento de inseguridad, y si sé que es algo de toda la Argentina, pero hay gente que se ha puesto muy mala, muy cruel. Se puede obtener cosas sin salir a robar.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

Ninguno. No estoy de ninguno de los dos lados.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Sí me informo, como todo ciudadano, pero no me gustan los fanatismos ni soy militante. Elegiré de acuerdo a la información y a las opiniones de personas de confianza -como mis familiares- que tienen más experiencia, los escucho, y tomo mis decisiones.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de General Alvear? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Amo los animales, y algún proyecto relativo a eso seguro aparecerá. El ámbito de lo social es definitivamente en el cual me enfocaría. Iría a comedores, a escuelitas, a hogares de ancianos. Pero básicamente, quiero transmitir alegría a la gente. Creo que puedo hacerles pasar un lindo momento. A la vez me quiero seguir capacitando para representar a los alvearenses de la mejor manera.

¿Sabés algo sobre el mundo del vino? ¿Tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Tomo Malbec, tengo un varietal de Las Perdices que me encanta, es uno de mis preferidos. Igualmente en Alvear hay vinos espectaculares, premiados mundialmente. Estuve trabajando en una vinería y aprendí mucho. Me fascina el mundo del vino.

FICHA TÉCNICA:

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Deby Argañaraz para Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Desiderata -Mendoza Plaza Shopping-.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.