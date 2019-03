Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continúa esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Micaela, la Reina de la Vendimia de Luján de Cuyo.

Hoy te presentamos a la esperanza de Luján de Cuyo para la elección a realizarse en unos días, en el Frank Romero Day.

Luego de una expectante votación, que se realizó con boleta única electrónica, y al finalizar un impresionante acto artístico bautizado "Tierra Enamorada", resultó electa con 24 votos la candidata de Mayor Drummond, Micaela Vissani. La hermosa soberana de 22 años se encuentra cursando el 3° año de Psicología.

A continuación, conocela un poco más.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué lo motivó?

Era una cuenta pendiente y es un homenaje para mis abuelos que han trabajado siempre en la tierra.

¿Para qué crées que sirve la Reina? ¿Pensás que la figura de la Reina ha cambiado con el tiempo?

Para mí la figura de la reina es una tradición que hay que mantener. Sirve como una imagen importante del departamento. La figura ha cambiado con el tiempo, ahora es más moderna.

¿Creés que sigue habiendo prejuicios con respecto a la figura de la Reina?

Sí, totalmente.

¿Te parece mejor que se cambie el nombre de “Reina” y empiece a usarse la palabra “Representante”?

Para mí, se debe mantener el nombre de Reina para mantener la tradición. Romperíamos con algo esencial de la Vendimia.

Antes de presentarte como candidata, ¿tenías conocimientos sobre el vino o es algo nuevo para vos?

Me estuve capacitando después de ser electa Reina de mi distrito. Tenía una base pero muy simple, conocía lo general. Estuvimos un mes completo capacitándonos.

¿Qué destacarías de tu departamento y qué cambiarías?

¿Cambiar? Nada. Luján es una tierra muy rica: tenemos espejos de agua hermosos, decenas de bodegas abiertas al público, una gastronomía excelente; tenemos Carrizal Playa y Luján Playa, montañas, ríos... ¡Es hermoso Luján!

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿La política es un área que te interesa?

No me interesa la política, creo que la Vendimia no tiene nada que ver con eso. Estoy al tanto de los candidatos, pero no me gusta para nada la política.

¿Qué pensás del movimiento “Ni Una Menos”?

Me parece bien todas las luchas que tengan que ver con combatir la violencia en general.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No tengo postura al respecto.

Describite en tres palabras.

Autocrítica, sencilla y humilde.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Creo que también lo de autocrítica, y el ser tímida.

¿Alguna vez sufriste discriminación o acoso?

Acoso, no. Discriminación, creo que todos la hemos sufrido en la época de colegio.

Si tuvieses que elegir a alguien que admirar, ¿a quién elegirías y por qué?

A mi mamá y a mi abuela. Son mis referentes a seguir. Mi mamá es una mujer muy valiente, me tuvo a los 16 y salió adelante.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina departamental? Y si te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

El proyecto que tengo con Luján tiene que ver con lo social: trabajar con colectas, ayudar a la gente que necesita y ser un nexo entre quienes quieren ayudar y quienes lo necesitan. También, promocionar el turismo en mi departamento que tiene mucho para mostrar.

Si llegara a tener la oportunidad de convertirme en Reina Nacional, haría lo mismo pero a escala provincial.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que te recordaran?

Como una reina solidaria y sensible​.

