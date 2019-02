Así es y así piensa Luz Mercol Pelandino: Reina de Lavalle

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Luz, la Reina de la Vendimia de Lavalle 2019.

Hoy te presentamos a Luz Mercol Pelandino, una bella rubia que con 32 votos se consagró como la esperanza de Lavalle en el Frank Romero Day. Ella llegó desde el distrito de La Palmera; tiene ojos color miel, 19 años, y cursa el tercer año de la carrera de Psicología. A continuación, una charla imperdible:

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina? ¿Qué lo motivó?

Me presenté porque siempre tuve la idea de participar en la Vendimia desde adentro. Sin embargo estoy sorprendida: nunca me imaginé estar así vestida, cambiándome de ropa, haciendo producciones fotográficas... Siempre viví lo que es Vendimia desde adentro: yendo a la finca porque soy hija y nieta de productores y vivimos gracias a eso.

Me buscaron el año pasado, pero quería dedicarle más tiempo a la facultad, decidí sacar unas materias y luego presentarme.

¿Para qué creés que sirve la Reina?

Porque si bien la mujer tiene en la vendimia, una parte de delicadeza; en la Vendimia el rol femenino es muy importante. La mujer, por ejemplo, en la finca corta la uva, el hombre "tachea" y hacen un equipo con el cual pueden lograr muchas cosas juntos: llevar más plata a su casa, cobrar más fichas. Hoy incluso hay mujeres que "tachean". Ellas tienen un papel importante desde los inicios de nuestra fiesta. No olvidemos que esta costumbre se inició porque se elegía a la mejor cosechadora.

Luz, la Reina de la Vendimia de Lavalle 2019.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Yo no creo que haya prejuicios. La gente le tiene respeto a esta figura histórica. Con todo el movimiento que hay a favor de la mujer no creo que las reinas sean solo una cara bonita, muchísimas reinas han demostrado todo lo contrario, de hecho yo intento demostrar todo lo contrario también. No alcanza con una cara bonita. Se necesita conocimiento, experiencia y muchos otros requisitos, no solo la belleza es lo que las caracteriza.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

El movimiento feminista engloba muchas aristas y si me hablás específicamente del “Ni una menos” estoy de acuerdo. Siempre voy a estar de acuerdo con los movimientos para que se terminen los femicidios, la violencia contra la mujer.

Gracias al feminismo las mujeres pudimos lograr muchas cosas, como votar por ejemplo, y viene desde hace mucho tiempo atrás con las sufragistas. Es mentira que es algo que está de moda, existió desde hace cientos de años pero creo que está un poco desvirtuado.

Gracias a la sororidad las mujeres hemos llegado muy alto.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

Lo que pasa es que decir que tenemos una reina, es decir que respetamos una tradición en Mendoza, nuestra cultura, nuestras raíces. En el resto del país decimos que somos de Mendoza y nos dicen: "¡Qué lindo, la Fiesta de la Vendimia, la reina! No tendría porque dejar de llamarse reina: esa palabra es parte de nuestra cultura.

Luz, la Reina de la Vendimia de Lavalle 2019.

¿Qué opinás de que la belleza sea una característica que sí o sí tiene que tener la reina?

Creo que esto está cambiando bastante. Lo que es lindo para mí, quizás para vos no y viceversa. Sigo insistiendo que con la belleza no alcanza. No nos sirve de nada que la Reina de la Vendimia sea una chica muy linda y que no sepa qué es un racimo de uva, que no sepa cuánto pagan una ficha, o que no sepa que es el mosto o un lagar. La reina representa la Vendimia, no representa la belleza. Sino, que vayan a un concurso de modelaje.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Como la reina que llevó a los más alto lo que realmente significa Vendimia. Acá se representa el trabajo del productor, del viñatero, el trabajo de las bodegas y de toda la familia que acompaña ese proceso.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

No. Quizás si lo hicieron pero a mi no me llegó. Soy muy fuerte y las discriminación o todo lo que no es constructivo no llega a afectarme.

Luz, la Reina de la Vendimia de Lavalle 2019.

Definite en tres palabras.

Bueno, es difícil definirse uno mismo. La gente me dice que soy sencilla, soy humilde pero cero vergonzosa.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Soy un poco temerosa, miedosa.

¿Qué destacarías de tu departamento?

Que la gente es hermosa. Siempre digo que me da gusto ser lavallina y aún más ser mendocina, por la calidez de la gente.

Mi departamento es pionero a nivel internacional en la producción de vinos caseros, nosotros creamos y tratamos de que cada productor se promocione con sus propios vinos y que no haga falta que tenga muchas hectáreas de finca, sino que con lo que tenga, pueda cosechar y hacer su propio vino.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Luz, la Reina de la Vendimia de Lavalle 2019.

Lo que me preocupa de mi departamento es la inseguridad primero, aunque es un problema instaurado en todo el país. Hay otras aristas sobre eso, pero me preocupa la inseguridad.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

¿Por qué tendría que usar uno? Tengo una postura personal obviamente, pero represento a todo un departamento y mi opinión no tiene porqué abarcar la de todos ellos.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Observo, me informo y me intereso por las propuestas de las personas que se presentan a los diferentes cargos. No me molesta nada de la política, no me fijo en las cuestiones particulares de los políticos.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Lavalle? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Quiero seguir ayudando a mi distrito que nunca me soltó la mano. Me he propuesto hacer proyectos pero tengo muchas ideas. Además todavía no conozco que tanto alcance tengo para hacer las cosas que tengo ganas. Claro que tendré que hablar y solicitar ayuda. Si me dan la posibilidad desde mi departamento, me encantaría estar presente siempre.

¿Sabés algo sobre el mundo del vino? ¿Tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Tomo vino, me gusta mucho el Malbec. Soy hija y nieta de productores y lo que más me preocupa es que hay una sobreoferta, mucha cantidad de uva en este momento y se necesitan estrategias de marketing para mejorar la venta y la producción. Así de buenas a primeras se me ocurre quizás botellas más chicas o vender las bebidas ya frías en un kiosco para que en el verano puedan las personas comprar un vino y beberlo más fácilmente. Sería ideal que los jóvenes conozcan más sobre sobre nuestra industria, que sientan que tienen opciones para beberlo, y se comunique bien lo referido a su consumo correcto.

También creo que es importante el debate sobre la posibilidad de que los vinos tengan menos grados de alcohol.

