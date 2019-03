Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Lucía, la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2019.

Hoy te presentamos a Lucía Lamacchia, una estudiante de Ciencias Económicas de 19 años que se transformó, desde enero de este año, en la esperanza de Guaymallén que pisará el escenario del teatro griego Frank Romero Day.

Apasionada por la música, desde pequeña Lucía formó parte del Coro de Niños de la Municipalidad de Guaymallén; y es una virtuosa pues además de cantar, toca la guitarra y el ukelele.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina? ¿Qué lo motivó?

Me presentó mi familia. De chica me encantaba Vendimia y de hecho me sigue gustando; pero mi deseo era presentarme un poco más grande. Yo siempre participaba con el Coro de Niños en la Bendición de Los Frutos... es una época que siempre me ha vuelto loca de alegría.

¿Para qué creés que sirve la Reina? ¿Ha cambiado su rol?

Por supuesto que ha cambiado el rol de la reina. Antes se elegía a la cosechadora más linda, simpática, y entonces salía la reina directamente de la bodega, la viña. Ahora es diferente. Si bien es un concurso de belleza a mi me gustaría ir más allá. Que no solo sea tener belleza física lo importante, sino más que eso, porque la reina representa nuestra identidad y lleva Vendimia a los ojos del mundo. Por eso creo que es también es importante la elección de la reina.

Lucía, la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2019.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Sí, por supuesto. Como todo en la vida.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Me parece genial, estoy totalmente de acuerdo. Pero, además quiero apoyar la “no violencia” en general. Estoy en contra de la violencia de género, cibernética, verbal, psicológica, etc. No quiero más violencia en este mundo, quiero dialogo y respeto.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

Yo creo que se es "reina-representante". La palabra reina representa lo más tradicional y la palabra representante tiene que ver con la función que ella cumple en el mundo.

Lucía, la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2019.

¿Qué opinás de que la belleza sea una característica que sí o sí tiene que tener la reina?

En Guaymallén hicimos el primer examen de reinas en el cual nosotras tuvimos que elaborar vino, luego rendimos un examen y seguimos teniendo muchas más capacitaciones hablando de danzas, culturas, inglés y portugués.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Me gustaría que me recuerden como una reina presente. Una persona que se movió, tuvo proyectos, escuchó. Es una buena manera de llegar a la gente.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

Seguramente. Estamos acostumbradas a que en algunos aspectos de la vida se de eso: comentarios, cosas fuera de lugar.

Lucía, la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2019.

Definite en tres palabras.

Soy práctica, tengo buen humor y soy bastante seria.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Soy impuntual, además soy media terca. No escucho a los demás.

¿Qué destacarías de tu departamento?

Guaymallén es el departamento más chico pero a la vez el más poblado de Mendoza. Tenemos espumantes espectaculares y somos el principal productor de camotes. La mayor parte de nuestra producción es de hortalizas verdes. Yo creo que es un departamento muy pujante por ese lado, y si tengo que hablar de algún punto que me preocupa es que al ser tan poblado, existe inseguridad. Igualmente esto es una preocupación que abarca a todo el territorio de mi provincia. Yo la atribuyo, en Guaymallén, a que es un lugar muy poblado en un espacio geográfico muy chico.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Las problemáticas sociales que se ven con frecuencia en estos tiempos.

Lucía, la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2019.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

Soy la representante de Guaymallén, no puedo darte ninguna postura personal porque estoy representando a un departamento que es muy grande. Por lo cual, no puedo responderte esa pregunta.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Me gusta la política, teniendo en cuenta que no es nada negativo. Está bueno que sepamos un poco más acerca de quiénes van a ser nuestros representantes. Tengo algunas ideas de política y claro que sé que este año es de elecciones, así es que me interiorizo y estoy viendo con atención lo que dicen los posibles candidatos.

Lucía, la Reina de la Vendimia de Guaymallén 2019.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Guaymallén? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Como reina departamental quiero trabajar en lo social y por otro lado, promocionar el departamento de Guaymallén porque es muy pujante. Quiero ser la embajadora del departamento para mostrar sus cualidades. Lo mismo haría si soy Reina Nacional.

Las reinas tenemos un cierto poder, porque empezamos a ser figuras públicas con más llegada.

¿Una personalidad argentina que admires?

Me gusta mucho Mercedes Sosa. No solo por ser una excelente artista, sino por su manifestación protestante, luchó por las desigualdades. La admiro musicalmente y como persona.

​FICHA TÉCNICA

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Maquillaje: Flor Raviolo & co.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Portsaid, Silenzio y Sporting; Mendoza Plaza Shopping.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.