Así es y así piensa Griselda Belén Gualpa: Reina de Las Heras

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Griselda Belén, la Reina de la Vendimia de Las Heras 2019.

Hoy te presentamos a Griselda Belén Gualpa, quien en una especial noche y con la presencia de más de 10 mil almas en la intersección de Avenida Independencia y Acceso Norte fue elegida como la reina departamental. Ella representó a El Plumerillo, y obtuvo 50 votos.

​La bella morocha tiene 22 años y es estudiante de Enfermería. A continuación, una charla imperdible.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué fue lo que lo motivó?

Ha sido un sueño de mucho tiempo y lo que me incentivó fue haber entrado a una carrera universitaria y sentirme más segura.

¿Para qué creés que sirve la Reina? ¿Crees que ha cambiado con el tiempo?

Yo veo el papel de la Reina como un papel en el que puede verse también el empoderamiento de la mujer. Las Reinas hoy son mujeres que están en la realidad y que son escuchadas. El papel de la Reina definitivamente ha cambiado con el tiempo, porque la mujer es la que ha cambiado con el tiempo.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Siempre ha habido prejuicios pero la mujer y la vida misma va evolucionando a medida que lo hace la sociedad.

¿Te parece una buena idea el hecho de que se cambie el nombre “Reina”, por el de “Representante”?

Yo creo que sí, porque no es alguien que manda al pueblo, sino que va en conjunto con su gente.

Definite en 3 palabras.

Humilde, sincera y simpática.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

¡Me enojo por todo! Tengo un temperamento fuerte. Y, a veces soy tan sincera que duele. también soy bastante distraída.

¿Alguna vez sufriste discriminación o acoso?

La discriminación la sufrí a través de una vicedirectora por mi manera de vestir. Yo siempre fui muy humilde y aunque la vestimenta de esa escuela era de una manera, yo me puse otra cosa y ella me gritó de una forma inadecuada y no me dejó realizar las actividades correspondientes.

Con el acoso también: un día iba a las prácticas, un hombre pasó y me tocó. Llegué al hospital llorando.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Me parece bien porque gracias a este movimiento la sociedad está pudiendo ver todos los casos de femicidio que se producen.

Si tuvieses que adoptar una postura frente al aborto o elegir el pañuelo verde o el celeste... ¿lo harías?

Como representante de un pueblo, no me puedo ubicar en uno de los extremos.

Este es un año de elecciones, ¿te has informado sobre los candidatos? ¿Te interesa la política?

Me interesa más que nada saber los logros que se están realizando en mi departamento y tener en cuenta cuáles han sido los cambios de un año a otro.

Antes de presentarte como candidata, ¿tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Yo tengo a mis bisabuelos que son de Catamarca y tienen viñedos, así que algo sé. Gracias a los cursos que hemos hecho en la Municipalidad he aprendido lo básico que debemos saber sobre la vitivinicultura.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Las Heras? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Por ahora pienso en mi departamento y como representante de Las Heras lo primero sería conocer cuáles son las necesidades y los problemas de la gente para poder ayudar.

¿Qué destacarías de tu departamento?

Quiero destacar más que nada a la gente d eLas Heras que es muy humilde, muy compañera. Además, resaltar que tenemos muchos lugares turísticos e históricos por eso nuestra fiesta se llamó “Las Heras, corazón de historias”: porque contó la historia del General José de San Martin, que tuvo como marco muchos espacios lasherinos, en lo que es el Campo Histórico y Uspallata.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Yo la problemática que ví y que se está resolviendo era el problema de las calles, del asfalto, y la recolección de basura. El Municipio se está moviendo.

Si tuviesen que elegir a una personalidad argentina, ¿a quién elegirías y por qué?

Para mí alguien admirable fue Virginia Henderson, que fue la primer mujer en crear una escuela de enfermeros en la Argentina.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Yo me enfoco en lo personal y me gustaría ser recordada como una buena persona y una buena enfermera, al cuidado y la disposición de todos.

