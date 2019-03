Así es y así piensa Giuliana Tumbarello: Reina de Tupungato

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continúa esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Hoy te presentamos a Giuliana, que con 23 años, se ha transformado en otra de las esperanzas del Valle de Uco para llevar a su región una corona nacional.

La joven representó a El Peral. Fue coronada luego del espectáculo “Tupungato... madre de todas las viñas”.

Con 46 votos, estudiante de Licenciatura en Kinesiología y Fisioterapia, se impuso en la elección que estuvo a cargo en su totalidad por el público. Conocela más, a continuación.

​¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué lo motivó?

Siempre lo tuve como pendiente, era algo que quería vivir. Fui convocada hace algunos años por mujeres del distrito que representé este año pero ya había empezado a estudiar y estaba muy ocupada en esta época: empezaba la facultad. Al terminar diciembre me sentía mucho más relajada, con mucho más tiempo y me convenció mucho la propuesta que tenía la Municipalidad sobre capacitaciones, charlas y toda la preparación que se da, así que me anime y me inscribí.

¿Para que crees que sirve la reina?

Yo creo que la reina además de ser embajadora y representante de los mendocinos es una mujer capacitada sobre turismo, cultura, sociedad y capaz de trabajar para ella y ser la cara y la presencia de muchas personas que trabajan durante todo el año pero que son anónimas y merecen el reconocimiento y la atención.

¿Crees que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la reina?

Sí, sí lo creo. Hay personas que piensan que se cosifica y discrimina a la mujer; y la verdad es que no lo viví nunca: nunca sentí eso, ni por mí ni por mis compañeras.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una Menos”?

Es un movimiento que lucha contra cualquier tipo de violencia contra la mujer y contra su consecuencia, que es el femicidio. Estoy muy a favor de la lucha contra cualquier tipo de violencia y obviamente que me siento identificada y sensibilizada con eso. Soy mujer, no puedo mantenerme al margen ni ser ajena.

¿ Te parece una buena idea la propuesta de que se cambia la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

No. No sé el motivo por el cual se quiere cambiar, pero creo que la palabra reina pertenece mas que nada a una tradición, a una identidad, y una parte del folclore de la Vendimia. De todas maneras cumplimos un papel de embajadores y representantes.

¿Qué opinas de que la belleza sea una característica que si o si tiene que tener la Reina?

Puede llegar a ser un concurso de belleza, porque parte de esto es la promoción de una a través de la fotografía, el video. Pero creo que se necesitan muchas mas cosas para lograr el reinado. Para tener una buena fotografía tenés que tener mucha actitud, simpatía, transmitir más que un Photoshop, o un buen maquillaje, más que un buen vestido; además de las capacitaciones que tenemos, pues estamos capacitadas en áreas que ni te imaginás.

De aquí 10 años ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Me gustaría que los tupungatinos me recordaran como una reina comprometida, que llevó los atributos y este rol con mucha responsabilidad y con mucho respeto, con la mayor participación posible en los proyectos que la Municipalidad tiene, sobre todo, en el turismo.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

Discriminación no, o no lo recuerdo. Acoso callejero si, permanente, hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo.

Definite en 3 palabras.

Sencilla, positiva y auténtica.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

La ansiedad.

¿Qué destacarías de tu departamento?

La paz y la tranquilidad. Las personas que van a Tupungato, aunque sea por el día, lo eligen por eso.

¿Qué cambiarias de tu departamento? Y a nivel provincial?

Me gustaría mayor compromiso de los jóvenes con los temas de actualidad, que los adolescentes una vez finalizada su carrera, volvieran a su departamento, a trabajar en él para crecer. Y a nivel provincial quisiera trabajar con la concientización del cuidado del agua.

¿Usarías el pañuelo verde- que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste –que pide- Salvemos las dos vidas? Tenés alguna opinión concreta sobre estas dos posturas?

Ni a mis ideologías ni a mi accionar los define un color de pañuelo. Es un tema que me sensibiliza, no solo como mujer sino también como profesional de la salud; por lo que me comprometo a informarme mucho más, ya que quisiera tener una opinión mucho más específica al respecto.

¿ Cuales son tus proyectos como reina de Tupungato? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿Qué otros proyectos tendrías?

El área de turismo es un área que está muy bien encaminada en Tupungato y me gustaría ser partícipe activa de los proyectos, ideas y de aportar en todo lo que pueda. Además, soy voluntaria en Conin, donde quisiera ponerme a disposición de las necesidades que surjan y aprovechar este rol de reina para tener un poco más de llegada. El día de mañana, con mi profesión, poder trabajar ahí y en la concientización sobre el uso del agua.

Como Reina Nacional, me gustaría que el mendocino se sintiese un gran anfitrión, y conociese los recursos importantes que tenemos en Mendoza, y así poder lograr explotar en el mundo. Por otro lado, seguiría llevando a Mendoza, como uno de los lugares más altos e importantes del planeta, por su gente, sus lugares, vinos, gastronomía, etc. Con respecto a los trabajos sociales, estoy comprometida con la infancia, pero eso quisiera trasladarlo a la provincia y así poder colaborar en cualquier causa donde se me requiera. Y por supuesto, ser una buena embajadora cultural y tener un papel activo como mujer.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza y en algunos departamentos, más ¿ Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿Es un área que te interesa la política?

La verdad es que no estoy interiorizada en la política. Pero para votar sí me informo y me comprometo con eso. Actualmente no sé sobre los candidatos porque durante este mes he estado a full con vendimia. Pero a la hora de votar me informo sobre cada uno de los representantes.

¿ Sabes algo sobre el mundo del vino? ¿Tenias estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

Es un área nueva, nos capacitaron cuando fui candidata para la corona de Tupungato. Previamente a eso me puse a leer sobre el vino, la viña y muchas cosas que no sabía.

