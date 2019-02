Así es y así piensa Florencia Ailén Violino: Reina de Santa Rosa

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Florencia, la Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2019.

Hoy te presentamos a Florencia Violino, la reina de Santa Rosa. “Laberinto de sueños” fue la fiesta de la Vendimia en la que esta bella joven del Este mendocino fue coronada. Florencia, que representó al Club Dr. Eliseo Ortiz de Las Catitas, obtuvo 53 votos. La bella santarrosina tiene 22 años. A continuación, una entrevista imperdible:

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué fue lo que lo motivó?

Se me ocurrió porque siempre vivo Vendimia desde adentro, ya que resido en una finca. Mi papá es productor. Vendimia existió siempre en mí vida, y soy feliz de haber representado a al Club de las Catitas.

¿Para qué creés que sirve la Reina?

La reina tiene un rol social. Es embajadora de la provincia y tiene el papel y rol de dar a conocer turísticamente a toda la provincia y a todo lo que nos identifica.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

La Vendimia es tradicional, conservadora, y se mantiene a lo largo del tiempo. Siempre hay prejuicios de estereotipos de belleza que hacen que las reinas estén condicionadas por eso.

Florencia, la Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2019.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Es un movimiento social que cada vez se va haciendo más grande y que se va gestando y va adquiriendo más importancia. La mayoría de las mujeres estamos pidiendo igualdad y respeto. Necesitamos ser escuchadas.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

No sería lo mismo. La palabra"Reina" ya es parte de nuestra tradición, nuestra cultura y Vendimia sin una reina no sería Vendimia: faltaría algo fundamental.

¿Qué opinás de que la belleza sea una característica que sí o sí tiene que tener la reina?

Creo que la reina tiene que tener otras virtudes: además el cetro y la capa, a la gente le importa la humildad. Nosotras somos personas y mujeres, y es importante llegar a la gente con sencillez y empatía. Son virtudes fundamentales que yo trato de desarrollarlas día a día. Las reinas estamos para eso, para estar en contacto con la comunidad.

Florencia, la Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2019.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Como una reina transparente, sencilla que sepa lo que quiere hacer: trabajar para las personas.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

No, así tan fuerte no. Igual como mujeres en la calle o en cualquier circunstancia de la vida nos sentimos acosadas. Hay situaciones cotidianas que así lo demuestran.

Definite en tres palabras.

Transparente, sencilla y empática. Trato de colocarme siempre en el lugar de los demás.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

La expresividad, soy demasiado expresiva. A veces me juega a favor y otras veces en contra... pero trato de manejarla.

Florencia, la Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2019.

¿Qué destacarías de tu departamento?

Mi departamento está alejado pero tiene muchas potencialidades para destacar, como el turismo rural y la calidez de la gente que habita en el lugar. Eso hace sentir muy cómodos y a gusto a los que nos visitan. Hay bodegas, fincas, nuestra reserva y yo particularmente me aboco al cuidado de la naturaleza, los animales, la flora y la fauna.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Vivimos una inseguridad que nos afecta en todos los ámbitos. Santa Rosa por suerte es un departamento tranquilo. Nos conocemos y tratamos de cuidarnos entre nosotros. Todos los días tratamos de estar mejor, más unidos y crecer políticamente pero también como pueblo.

Florencia, la Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2019.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No. Desde mi rol como reina no adquiero ninguna postura. Obviamente siempre uno tiene una postura personal pero no es necesario expresarla en este momento porque estoy representando a un pueblo. No es mi postura personal lo que importa sino la de la mayoría. No tiene sentido mostrar una postura particular.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿Es un área que te interesa la política?

La política es parte de la vida cotidiana. La política la hacemos todos en cualquier ámbito: laboral, social, familiar. Todo el tiempo hacemos política. Tomamos decisiones y obvio que me importa el tema porque es parte de mi vida. El político que se elija va a ser un factor que modifique la vida en mí y en todos.

Florencia, la Reina de la Vendimia de Santa Rosa 2019.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Santa Rosa? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Sí. Uno apuesta siempre a más. En mi departamento apuesto a lo social, ayudando a los niños y a los discapacitados. Me siento muy identificada porque tengo una hermana con Síndrome de Down y me gusta que se los incluya y se los escuche. También me encantan los animales y me gusta inculcar el respeto por ellos y por la naturaleza. Son objetivos y proyectos que siempre están en mente y por los cuales tengo un año para armar y trabajar sobre ellos.

Una personalidad argentina que admires.

Como estudiante de historia admiro mucho y me identifico con José de San Martín, marcó el desarrollo de la Argentina, porque hizo que Mendoza sea lo que es y básicamente el desarrollo de la vitivinicultora. Admiro mucho a Don José.

