Así es y así piensa Ana Victoria Chaves: Reina de Tunuyán

Desde MDZ Online estamos presentando una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

Ana Victoria, la Reina de la Vendimia de Tunuyán 2019.

Hoy te presentamos a Victoria Chaves, quien fue coronada luego del acto artístico “Vendimia mística del corazón del Uco”, un espectáculo que contó con la participación de casi 800 artistas profesionales y amateurs en escena.

Ana Victoria representó a la Asociación de Rodeo Tunuyán y logró 65 votos. Tiene 21 años, y es la menor de cuatro hermanos. En la nota, conocela más a través de la entrevista que sigue.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina? ¿Qué lo motivó?

Mi mamá es Reina de mandato cumplido, y siempre viví Vendimia con mucho cariño. Tanto a mí como a mis hermanas nos llamaban diferentes instituciones para que las representemos, pero nunca nos animábamos. Este año rápidamente lo decidí.

¿Para qué creés que sirve la Reina? ¿Ha cambiado su rol?

Creo que la Reina sirve como nexo entre la gente y los que tienen la posibilidad de ayudar. La Reina visibiliza, por ejemplo, con la posibilidad de ir a los medios de comunicación. No creo que haya cambiado el rol, porque siempre ha sido una imagen de referencia de la Vendimia.

Ana Victoria, la Reina de la Vendimia de Tunuyán 2019.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Un poco de prejuicios hay, porque no a todo el mundo les gusta la imagen de la Reina. Sin embargo yo estoy segura de que la mayoría de los mendocinos está de acuerdo con que ella exista.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Estoy totalmente a favor, me gusta.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

Creo que no sería un cambio significativo. Nuestra función no varía si dejan de decirnos "reinas" y nos llaman "representantes". No creo que varíe mucho, ya que la función de ayuda de la que te hablaba puede perfectamente seguir estando.

Antes de presentarte como reina... ¿Conocías el mundo de la vitivinicultura?

​Mi cuñado es enólogo, tengo contacto por ese lado en mi vida familiar. Igualmente destaco las capacitaciones que en el municipio nos han dado cuando era candidata distrital, y las que sigo teniendo ahora.

Ana Victoria, la Reina de la Vendimia de Tunuyán 2019.

De aquí a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Me gustaría que me recuerden como una persona que hizo algo por Mendoza o por Tunuyán. Quiero marcar presencia en mi departamento, y sobre todo en el ámbito de la ayuda social.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

No, gracias a Dios nunca.

Definite en tres palabras.

Sencilla, sensible y paciente.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Me enojo muy rápido. Tengo temperamento fuerte.

Ana Victoria, la Reina de la Vendimia de Tunuyán 2019.

¿Qué destacarías de tu departamento?

De Tunuyán destaco últimamente el valor que se le ha dado al fomento del deporte. De hecho hay playones para que los niños tengan acceso. Hay polideportivos nuevos, muy buenos. Por supuesto hay un crecimiento regional muy grande del turismo.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

La inseguridad es la problemática principal: en todos lados está peligroso.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

No creo que me corresponda ponerme en un lugar u otro. Estoy contenta con que se debata este tema, porque es un avance. Debe ser un debate sano, que las dos posturas puedan debatir, hablar, y me gustaría que se puedan lograr acuerdos.

Ana Victoria, la Reina de la Vendimia de Tunuyán 2019.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Realmente no me interesaría incursionar en política, pero siempre en los años de elecciones me interiorizo en las plataformas electorales, y al momento de votar por supuesto que intento estar lo más informada posible sobre los candidatos.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Tunuyán? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

Como objetivo principal lo que quiero es ayudar a la gente de mi departamento. Principalmente me enfocaría en la niñez, en cuanto a la ayuda en merenderos y escuelas rurales. También me interesa mucho la concientización sobre el cuidado y el respeto hacia los animales.

¿Una personalidad argentina que admires?

En realidad, elegiría a mi mamá. La admiro en su belleza, en su paciencia y en su trabajo.

​FICHA TÉCNICA

Idea Original: Lyla Chales.

Producción General: Muriel del Barco.

Coordinación Periodística: Federico Croce.

Fotografía: Lampeduza.

Entrevistas: Ángeles Alvarez.

Peinados: MUCHO Peluquería, by Lucas Salvo.

Estilismo: Santi Sibilla e Iva García.

​Indumentaria: Portsaid, Silenzio y Sporting; Mendoza Plaza Shopping.

Agradecimiento especial: Hotel Fuente Mayor.

​