Una vez más, llega la Vendimia. Y una vez más desde MDZ Online presentamos una a una a todas las candidatas de una manera diferente, original, y con "nuestro toque". Porque sí, son reinas, todavía. Todavía continua esa tradición en que las chicas serán vistas con corona, capa y cetro. Pero nosotros queremos mostrarlas como mujeres reales y, en cierto sentido, revolucionarias.

Revolucionarias porque están en nuestra producción y en nuestra entrevista tal cual son. Revolucionarias porque dicen lo que piensan con firmeza, pero sin perder la frescura ni la alegría. Revolucionarias porque cada una es una muestra de la juventud mendocina y de la mujer de esta provincia, y como tales decidieron acompañar las fotos y la entrevista con una frase como bandera.

La primera de ellas es Ana Belén, que llegó desde Cruz de Piedra y con 41 votos se convirtió en la joven que tendrá la responsabilidad de representar a Maipú en el Frank Romero Day.

Ana Belén, Reina de la Vendimia de Maipú 2019.

Esta bella morocha de ojos verdes tiene 20 años, es estudiante de arquitectura y ya desde un principio sorprende con algunas anécdotas: nos cuenta que de pequeña sufrió bullying porque usaba anteojos, y además asegura que no cree que haya roles que deban estar asignados a hombres o a mujeres en el mundo familiar o laboral. A continuación, una charla imperdible.

¿Por qué se te ocurrió presentarte como Reina y qué fue lo que lo motivó?

En realidad, al principio, me daba vergüenza. Me iba a presentar el año pasado. Me buscaron de la Comisión Vendimia de Cruz de Piedra, me inscribí y, después me bajé porque me dio mucha vergüenza. Este año me lo volvieron a preguntar y dije que sí, porque sabía que si no lo hacía me iba a arrepentir.

¿Para qué creés que sirve la Reina?

Más allá de promocionar a la provincia en el turismo y en el sector vitivinícola, creo que es muy importante el trabajo social que la reina hace. Cuando se visitan distintos hogares, la relación con los niños y la alegría que les produce encontrarse con ella son ejemplos de esto.

Ana Belén, Reina de la Vendimia de Maipú 2019.

¿Creés que siguen habiendo prejuicios sobre la figura de la Reina?

Yo creo que eso siempre ha existido. Si la sociedad deja de ser tan conservadora, tal vez cambie. Cuando uno quiere llegar con algo diferente, con otra propuesta… a la sociedad todavía le cuesta aceptarlo. De todas maneras, creo que es un proceso que puede ir avanzando y mejorando con el paso de los años.

¿Qué pensás del movimiento “Ni una menos”?

Nosotros desde el Municipio hemos empezado con la campaña en contra de la violencia de género y hay personas que lo han malinterpretado por el lado de fomentar el tema del aborto. Esto no es así: se habló sobre la concientización específicamente sobre el tema de violencia, con el fin de que estos hechos no sigan sucediendo.

¿Te parece una buena idea la propuesta de que se cambie la denominación “Reina”, por la de “Representante”?

Yo preferiría que se siga llamando “Reina”. Creo que Mendoza se caracteriza por eso, es una tradición y el cambio de nombres no hará una gran diferencia porque los atributos son los mismos y la Reina sigue cumpliendo la misma función.

De acá a 10 años, ¿cómo te gustaría que la gente te recuerde?

Ana Belén, Reina de la Vendimia de Maipú 2019.

Yo creo que es un sueño muy grande, pero me gustaría que se pueda ver a la Vendimia de otra manera: no siempre como las reinas que no tienen opinión o no saben sobre distintos temas, sino que se lleven los temas actuales a la Vendimia y que la gente recapacite de todos estos hechos.

¿Alguna vez sufriste discriminación por ser mujer, o acoso callejero?

Yo creo que todas las mujeres en su vida han sufrido acoso y más que nada callejero. Muchas veces vas caminando por la calle y alguien te dice un comentario que no te gusta o hay mujeres que han sido tocadas sin su consentimiento.

¿Qué es lo que menos te gusta de vos?

Hay una cosa que me gusta y a la vez, no: mi timidez. Hay veces que me ha jugado en contra, pero también me ha ayudado a callar cuando debía callar. La valoro positivamente a veces, y negativamente otras. de los dos sentidos.

Definite en 3 palabras.

Soy tímida, pero me gusta incentivarme y no paró hasta que consigo lo que quiero. También, me gusta compartir y estar rodeada de gente.

¿Qué destacarías de tu departamento?

La verdad es que tiene dos ventajas, no está tan alejado de la ciudad y realmente, tiene de todo para ser disfrutado. Tiene muchos centros de atracción como el Arena Maipú, mucha gastronomía donde se pueden apreciar distintas comidas; está rodeado de viñas, de bodegas.

¿Qué cambiarías de tu departamento? ¿Y a nivel provincial?

Yo creo que Maipú ha avanzado muchísimo en cuanto a limpieza, y también en cuanto a obras pública. No cambiaría nada sino que seguiría con el trabajo que se viene haciendo hasta hoy.

No estoy tan informada sobre lo que pasa en cada uno de los departamentos, pero para mi es primordial la educación de los ciudadanos en cuanto a fomentar la limpieza pública. También me parece importante que no se corten tantos árboles, porque últimamente he visto que se talan y es una pena: Mendoza se identificó siempre por sus arboledas y la importancia de los árboles para cuidar nuestro clima y nuestros paisajes.

¿Pensás que el rol de la Reina ha cambiado a través de los años?

Yo creo que sí. En el 2018, hubo muchos cambios en la sociedad y de revelación en distintos sectores y creo que el rol de la Reina va por ese lado de que muestra cómo se vive en la sociedad, cómo se refleja.

Ana Belén, Reina de la Vendimia de Maipú 2019.

Usarías el pañuelo verde -que aboga por el aborto legal, seguro y gratuito- o el pañuelo celeste -que pide “salvemos las dos vidas”-? ¿Tenés opinión concreta sobre estas dos posturas?

Yo tengo mi postura, pero no podría responderte porque estoy representado a todo un pueblo, no todos opinan igual y yo, ahora, soy la imagen del departamento. De todas maneras, creo que lo de los pañuelos, ha dividido mucho a la sociedad y me parece que deberíamos estar más unidos. No luchar por nuestras opiniones nada más, sino aceptarlas y cada uno ser libre de poder expresarse.

Este es un año de elecciones, y por lo menos tendremos que votar cuatro veces en Mendoza -en algunos departamentos, más-. ¿Te has informado sobre los candidatos? ¿Cómo elegís a quien votar? ¿es un área que te interesa la política?

Soy apartidaria, no me gusta mucho dar mis opiniones porque siento que no estoy especialmente calificada sobre política, pero de todas maneras me parece importante informarse.

¿Cuáles son tus proyectos como Reina de Maipú? Y si mañana te coronasen como Reina Nacional, ¿qué otros proyectos tendrías?

En los dos casos, creo que el principal proyecto sería trabajar con la sociedad, visitar los lugares más vulnerables. Gracias al proyecto en contra de la violencia de género, me han hecho parte de la Mesa de Familia y Género de las mujeres del Municipio y realizamos actividades para visitar estos sectores, en donde se pregunta qué se necesita, se hacen charlas, se capacita. También, trabajaría para los niños y ancianos.

¿Sabés algo sobre el mundo del vino? tenías estudios sobre el vino o es un área más nueva para vos?

En realidad, siempre me interesó mucho el tema de las bodegas pero con el vino comencé a capacitarme más antes de ser elegida como reina distrital. Desde el Municipio nos dieron muchas capacitaciones así que pude aprender más.

