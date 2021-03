Purga en Guaymallén: echaron al funcionario que defendió la elección de reinas

Aunque parezca mentira, un funcionario de Guaymallén fue echado por haberse expresado en contra de la decisión del municipio de eliminar la elección de la reina departamental. La semana pasada ingresó al Concejo Deliberante un proyecto apoyado por el intendente Marcelino Iglesias que apunta a eliminar la selección de una representante de Guaymallén para la Fiesta Nacional de la Vendimia. Esto motivó críticas de distintos sectores e incluso un funcionario municipal publicó una nota de opinión en contra de la medida que impulsa el municipio. Hoy anunció que quedó desvinculado de la comuna.

Se trata del Director de Delegaciones, Marcos Quattrini. En las redes sociales informó que dejaba el municipio justo un día después de cuestionar a la comuna. "Hoy me toca estar fuera del municipio, pero me voy feliz de haber dejado todo, de haber hecho aún lo que no estaba a mi alcance, de haber movido todos los hilos para conseguir recursos, dar soluciones", escribió.

Aunque no hace mención al tema puntual de su salida, son claras las diferencias que surgieron por el tema de la elección de la reina. "Sacar a las reinas es atacar nuestra identidad y censurar la cultura", había expresado Quattrini, presidente del ARI e integrante de la Coalición Cívica. "Eliminar la elección de la reina es el comienzo del fin de esta fiesta tan nuestra", cuestionó.

Su punto de vista contrastó con lo expresado por otros funcionarios cercanos a Iglesias, como el secretario de Gobierno Nicolás González. "Creemos que no solo tiene que ver con la cosificación de la mujer, sino que tiene que ver con una cuestión que no representa el genuino interés de las mujeres del departamento", había asegurado en MDZ Radio.

Al ser consultado sobre la salida de Quattrini de la gestión municipal, Marcelino Iglesias prefirió no entrar en detalles y aclaró que el tiene la potestad de nombrar y remover funcionarios sin dar explicaciones. "El tema de la designación y remoción de los funcionarios es una potestad exclusiva e indelegable del intendente, que no debe ser fundamentada. También es facultad del intendente aceptar la renuncia de sus funcionarios", aseveró.

De esta manera, sigue creciendo la polémica que ha generado la ordenanza que impulsa el bloque radical en el Concejo Deliberante y que incluso tiene coletazos en otras comunas. Por ejemplo, el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez ha manifestado que debe ser la propia sociedad la que defina si se debe eliminar la elección de reinas vendimiales.